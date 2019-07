Alexandru Mihăilescu, zis şi “Alex Copil Bătrân” sau “Alex Santiago”, un apropiat al lui Adrian Mutu, are viață grea! A fost prins în flagrant în timp ce vindea cocaină unor ofițeri sub acoperire și a fost arestat pe loc. Apoi, instanța l-a condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu executare. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă detalii în exclusivitate despre caz.

Trafic de cocaină în formă continuată! Aceasta a fost acuzația care i s-a adus lui Alexandru Mihăilescu pe 6 februarie, după un flagrant la care au participat doi ofițeri sub acoperire. Prietenul lui Mutu, zis "Alex Copil Bătrân", a fost reținut în parcarea unui mall din Piteşti. Ulterior, instanța l-a condamnat la trei ani și jumătate de închisoare cu executare, plus interzicerea unor anumite drepturi pentru o perioadă. De asemenea, a fost obligat să plătească 9.000 de lei către stat, cheltuieli de judecată.

Amicul lui Mutu, monitorizat de doi ani

Alexandru Mihăilescu era monitorizat de aproape doi ani de către DIICOT sub suspiciunea că vindea droguri în Bucureşti, Piteşti şi Curtea de Argeş. Urmărirea a început din aprilie 2017, atunci când la DIICOT Piteşti s-a înregistrat un denunţ împotriva acestuia pentru trafic de droguri. La câteva luni de la începerea cercetărilor, în anturajul lui Alexandru Mihăilescu a fost introdus un investigator sub acoperire, care a cumpărat mai multe cantități de droguri de la acesta. Apoi, a urmat flagrantul, când Mihăilescu vindea cocaină.

Un rechizitoriu lung

Tribunalul Pitești l-a condamnat pe Alexandru Mihăilescu la trei ani și șase luni de închisoare.

"Prin rechizitoriul emis la data de 27.02.2019 de Parchetul de pe lângă ÎCCJ-D în dosarul de urmărire penală nr.140D/P/2017, înregistrat pe rolul Tribunalului Argeș sub nr. de dosar XXXXXXXXXXXXX, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului …, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată. În actul de sesizare al instanței, s-a reținut, în esență că, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul …a vândut la datele de 14.01.2019, 23.01.2019, 30.01.2019, respectiv 06.02.2019 investigatorului sub acoperire și colaboratorului acestuia cantitatea totală de 6,27 grame de cocaină în schimbul sumei totale de 5.250 lei (la data de 14.01.2019 a vândut cantitatea de 1,70 grame de cocaină contra sumei de 1.400 lei, la data de 23.01.2019 a vândut 2,65 grame de cocaină contra sumei de 1.950 lei, la data de 30.01.2019 a vândut cantitatea de 1,92 grame de cocaină contra sumei de 1.900 lei, iar la data de 06.02.2019 a vândut investigatorului sub acoperire și colaboratorului acestuia cantitatea de 2,32 grame cocaină la prețul de 1.900 lei) și totodată a deținut, tot la data de 06.02.2019, asupra sa cantitatea de 0,67 grame cocaină în vederea comercializării, iar la imobilul unde locuia fără forme legale a deținut cantitatea de 24,72 grame de cocaină destinată vânzării"

Alexandru Mihăilescu, întâlniri cu ofițerii sub acoperire

Alexandru Mihăilescu a vândut de mai multe ori cocaină ofițerilor sub acoperire. Așa s-au derulat câteva tranzacții, menționate în rechizitoriu. ”La data de 23.01.2019, în modul descris mai sus, colaboratorul cu identitate atribuită … , sub directa supraveghere a investigatorului sub acoperire desemnat în cauză, s-a întâlnit la mall VIVO cu inculpatul, au mers în Ștefănești, unde au staționat la imobilul cu nr. 36. Inculpatul a intrat pentru câteva minute în imobil, după care a revenit și s-au întors la mall. Cu această ocazie, ofițerul sub acoperire a cumpărat pentru suma de 1.950 lei, provenită din fondurile speciale ale D , 2 doze ce conțineau o substanță pulverulentă de culoare albă. Conform RCTS nr. xxxxxx/30.01.2019 întocmit de către Laboratorul central de analiză și profil al drogurilor din cadrul IGPR, probele înaintate spre analiză sunt constituite din cantitatea totală de 2,65 grame pulbere care conține C.”

A urmat flagrantul. Tranzacție cu cocaină în Mercedes

În 6 februarie 2019, poliţiştii au organizat flagrantul.

”Investigatorul sub acoperire și colaboratorul cu identitate atribuită s-au deplasat în municipiul Pitești, în parcarea Vivo Mall, iar în jurul orei 14:00, în baza mandatului de supraveghere tehnică nr.2/UP/2019 din 09.01.2019, a fost amplasat dispozitivul de surprindere în flagrant în incinta parcării menționate, unde inculpatul urma să-i vândă colaboratorului cantitatea de 4 grame de cocaină contra sumei de 2000 lei. În jurul orelor 14:15, si-a făcut apariția colaboratorul și după circa 10 minute, inculpatul a venit cu autoturismul marca Mercedes 350 cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, apoi s-au deplasat către zona IATSA, după care au revenit la mall.

Tranzacția cu cocaină a avut loc în autoturismul inculpatului, care a vândut contra sumei de 1.900 lei cantitatea de 2,32 gr pulbere care conține cocaină (drog de mare risc), conform RCTS xxxxxx/13.02.2019, emis de Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor din cadrul IGPR. După ce colaboratorul a coborât din mașină și a transmis investigatorului sub acoperire semnalul prestabilit că tranzactia a avut loc, inculpatul a fost imobilizat de către echipa operativă de prindere în flagrant”, se mai arată în documentele citate.

Decizia instanței

Chiar dacă Alexandru Mihăilescu și-a recunoscut vina, instanța nu i-a redus din pedeapsă. "Instanța apreciază însă că recunoașterea săvârșirii faptei de către inculpat nu poate constitui circumstanță atenuantă judiciară care să atragă reducerea pedepsei sub minimul special, reducerea pedepsei urmând a primi eficiență prin aplicarea disp. art. 396 alin.10 C.pr.pen., în acest sens fiind și jurisprudența constantă a instanței supreme.

Inculpatul va executa pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare în regim de detenție în condițiile art.60 C.penal, întrucât această pedeapsă este superioară limitei de 3 ani închisoare prev. de art.91 alin.1 lit.a C.penal, astfel încât nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru a se putea dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Totodată, i se va interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe”, au decis magistrații.

