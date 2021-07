Brigitte și Florin Pastramă au anunțat că se retrag din viața publică: „Am atras multă invidie și ură”

Brigitte și Florin Pastramă au anunțat că vor renunța la viața de vedete, cel mai probabil, pe fondul problemelor cu legea pe care le au în ultima vreme. Aceștia au ajuns la această concluzie, după ce în urmă cu doar câteva zile au fost plasați sub control judiciar pentru că au contrafăcut și distribuit măști de lux necertificate.

Ei consideră că sunt urmăriți de ghinion pentru că în ultima vreme și-au expus prea mult viața personală, iar acest lucru a atras numai invidie.

„Am ajuns într-o încercare și am hotărât că nu mai vrem să apărem într-un spațiu public pentru că am atras invidia oamenilor. Iar ca să mergem mai departe pentru că avem rate la casă și la mașini… renunțăm. Am atras multă invidie și ură”, a spus Brigitte Pastramă la Antena Stars.

Cât costa o mască contrafăcută

Brigitte și Florin Pastramă s-au reprofilat când a venit pandemia. Din cauza restricțiilor impuse de autorități, vedeta a fost nevoită să pună lacăt afacerilor pe care le avea și, în același timp, să găsească o soluție rapidă și profitabilă. Așa a ajuns să vândă măști de protecție inscripționate cu logo-urile marilor branduri, care acum le-ar putea aduce ani grei de închisoare.

La finalul anului 2020, Brigitte și Florin Pastramă au crezut că au tras lozul cel mare. Nevoiți să renunțe la celelalte afaceri pe care le dețineau, au decis să producă măști de protecție inscripționate cu Gucci sau Louis Vuitton. Potrivit reclamei pe care aceștia o făceau pe rețelele de socializare, prețurile variau între 21 și 70 de lei.

Pe site-ul www.mastidefirma.ro, Brigitte și soțul ei, Florin Pastramă, fac reclamă la propriile măști, dar nu orice fel de măști, ci inscripționate cu Gucci sau Louis Vuitton.