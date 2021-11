Bruneta care a “spart” vestiarul FCSB-ului și-a făcut ”full tuning”! Ada Hululei a “marcat” puternic la estetician: “Am obținut ce îmi doream!”

Sexy-bruneta care a “spart” vestiarul FCSB-ului s-a transformat radical. Ada Hululei s-a abonat la medicul estetician și s-a “tunat” din cap până-n picioare. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cele mai HOT imagini ale toamnei. Atenție, conținut nerecomandat cardiacilor!

Ada Hululei, bruneta care în urmă cu câțiva ani a “spart” vestiarul echipei patronate de Gigi Becali a reușit să se transforme într-o veritabilă bombă sexy. S-a abonat la cabinetul medicului estetician și pas cu pas a început “modificările”. Prima intervenție pe care a bifat-o a fost la nivelul bustului. După cum ea ne-a declarat, bruneta și-a dorit enorm să scape de complexul sânilor lăsați.

“Avem un complex în ceea ce privește greutatea. Am slăbit 20 de kilograme, iar sânii s-au lăsat. Deci pot să spun că jumătate din operația de mărire a bustului a fost mai mult o problemă medicală. Implantul la sâni e de 500 cc, ca să rezolv problema sânilor lăsați cât și a faptului că nicio haină sau lenjerie nu mi se potrivea”, ne-a declarat Ada.

A dat sala de fitness pe cabinetul esteticianului!

Petru că și-a dorit o siluetă aproape perfectă, Ada Hululei a încercat din răsputeri să tragă tare la sala de fitness, dar se pare că rezultatul nu a fost cel dorit. Așa că, bruneta s-a reorientat rapid către cabinetul medicului. Ce ce nu a reușit să obțină prin sport s-a rezolvat în doar câteva ore la estetician.

“La scurt timp după intervenția de la nivelul bustului am început să merg la sala de fitness ca să îmi tonific tot corpul, dar nu am reușit să obțin rezultatul dorit. Așa că am apelat la medicul meu și după o intervenție ce a durat aproximativ trei ore am obținut abdomenul mult visat. Ca bonus, am apelat și la o mărire a posteriorului prin transfer de grăsime. Sunt foarte încântată de rezultatul obținut. Acum cred, în sfârșit, că am obținut ce îmi doream de mult. Sunt extrem de mândră de cum arăt și cum am evoluat ca persoană, dar și fizic”, ne-a mai dezvăluit Ada.

Ada, agresată într-un WC din Arena Națională

Ada Hululei a avut o relație cu fotbalistul Ovidiu Popescu și a fost agresată de soția fotbalistului, ajutată, spune tânăra, de nevasta lui Pintilii. Scandalul a avut loc în timpul meciului FCSB – Hapoel Beersheva. Ada avea să apară la o televiziune, unde a povestit ceea ce i s-a întâmplat, dar a și dezvăluit că a avut o relație cu jucătorul lui Gigi Becali.

”Recunosc că am greşit, că am avut o aventură, o relaţie, aşa cum vreţi voi să o numiţi… Dar faptul că mi se pun în cârcă tot mai multe nume şi tot mai multe relaţii neadevărate îmi strică imaginea, nu mai pot merge la şcoală liniştită, râd colegii de mine! Noi am avut o poveste de iubire, dar nu aşa cum s-a scris.

Sunt prea afectată, prea supărată, pot intra în depresie. Dacă oamenii consideră că am greşit fiindcă m-am implicat într-o relaţie cu un om care urma să se căsătorească, este dreptul lor, dar cred că trebuie să fie judecată şi partea cealaltă şi agresiunea la care am fost supusă. Singura mea greşeală a fost atunci când am dat prima declaraţie, dar apoi am fost distrusă în public”, declara Ada, cu ochii în lacrimi.

Discuție cu palme și pumni

Tot ea îl acuza pe Ovidiu Popescu că nu a avut curajul să recunoască acea relație extraconjugală. „Nu a încercat să îmi salveze imaginea şi mi-aş fi dorit să mă apere şi să recunoască ce a fost între noi. Am văzut că a ieşit şi domnul Becali şi a făcut declaraţii, dar vreau să spună şi el ceva! Am fost la Medicina Legală, mi-am scos actele care dovedesc agresiunea, să vedem ce va fi.

Eu nu am mers acolo să o agresez, da, ştiam că va fi şi ea acolo. El îmi dădea mereu mesaje şi mă avertiza să am grijă, să nu port tricoul lui, că va fi şi ea acolo.

Relaţia a durat din octombrie anul trecut până în iulie anul ăsta. Nu a fost o relaţie propriu-zisă, nu am stat împreună, dar el a fost important pentru mine. Stau acum şi plâng aici pentru că i-am făcut şi lui rău. Atunci când s-a consumat bătaia, discuţia cu ea a fost doar prin pumnii şi palmele ei. Jignirile au urmat de a doua zi, şi-a exprimat furia prin bătaie, mi-a spus: cât am aşteptat momentul ăsta!”, detalia, atunci, Ada.

