„Bursucul” nemulțumit și la victorie: „Sun șocat!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj, s-a declarat nemulțumit de jocul prestat de elevii săi în disputa cu Rapid, câștigat cu 2-1. La finalul partidei, „Bursucul” nu și-a menajat deloc jucătorii, catalogând ca penibilă evoluția acestora în actul secund.

„Eu sunt de vină, că sunt antrenor. N-am știut ce să fac la pauză și s-a văzut. Rămâne doar rezultatul și prima repriză, restul au fost dezastru, toți. Inclusiv eu. Dacă după meciurile cu UTA și Botoșani n-am avut ce să le reproșez, pot să spun că am fost penibili în repriza a doua. Pe-ni-bili! Dacă ei cred că joacă așa și mai câștigă vreun meci, se înșală toți! Dar de aia sunt antrenor, trebuie să găsesc soluții, să mai fac vreo cinci schimbări. Nu mi-a plăcut deloc repriza a doua, n-am înțeles nimic, sincer. Sunt șocat, e cea mai slabă repriză pe care am făcut-o acasă de când sunt la CFR. Am zis să nu ne retragem, ne-am retras. Toată echipa a fost praf! Jucând așa, n-avem nicio șansă! Ce Europa, ce campionat? Ne amăgim aiurea, dacă jucăm așa. Măcar, dacă n-aveau nicio ocazie, spuneam că ne-am apărat bine. Dar e a cincea oară când suntem egalați, nu mai e întâmplare. Ăștia sunt jucătorii, să-și facă autocritica, eu o fac mereu. Nu le-am transmis nimic jucătorilor, după meci nu vorbesc niciodată. Trebuie să mă calmez, pentru că nu sunt bine acum. E altă echipă, nu mai putem juca așa. Sincer, a fost o zi proastă din partea tuturor, mai ales în repriza a doua. Sunt foarte supărat și îngândurat după acest meci”, a declarat Dan Petrescu.

În urma acestui succes, CFR Cluj a acumulat 67 de puncte, având cu trei etape înaintea finalului acestui regular opt puncte în fața FCSB-ului. Podiumul în Liga 1 este completat de FC voluntari cu 46 de puncte. De partea cealaltă, prin acest eșec, Rapidul și-a luat defeinitiv gândul de la play-off, „giuleștenii” fiind pe locul 8 cu 36 de puncte.