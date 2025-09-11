Calina și Catinca Roman, cazare de groază la Asia Express. Ce au pățit concurentele: „A refulat toaleta și...”

Probleme pentru Calina și Catinca Roman la Asia Express! Cele două au avut parte de o experiență neplăcută la cazarea pe care au găsit-o. Oamenii au fost foarte primitori, însă condițiile au lăsat de dorit. Concurentele au rămas șocate atunci când au văzut unde trebuie să doarmă.

Sezonul 8 al emisiunii Asia Express a fost filmat în Vietnam, Filipine și Coreea de Sud. Multe locații s-au dovedit a fi destul de sărace, iar concurenții au fost nevoiți, de multe ori, să doarmă în condiții groaznice. Este și cazul echipe formate din Calina și Catinca Roman. În ediția de miercuri, 10 septembrie 2025, cele două au avut parte de o experiență neplăcută la cazare.

Ce cazare au găsit Calina și Catinca Roman la Asia Express

În ediția din 10 septembrie 2025 a emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor, Calina și Catinca Roman s-au confruntat cu mai multe probleme. Pe parcursul zilei, au avut de înfruntat provocări grele și nu au reușit să își găsească liniștea nici la cazare.

Condițiile locuinței pe care au găsit-o au fost mult sub așteptările lor. Cele două nu au putut nici măcar să folosească baia. Catinca a avut parte și de o situație neașteptată la toaletă. Mai mult decât atât, peste noapte, a plouat și toate haine lor s-au udat.

„Ne-am strâns rapid lucrurile. Le-am îndesat, erau ude. Salopeta pe care am pus-o pe mine era udă. Nu am avut cum să mă duc la toaletă, nu exista capac la wc, totul era foarte murdar și asta ar fi însemnat în cel mai bun caz să mă apuc să spăl toaleta, ca să mă pot așeza. Am mai făcut o încercare, după ce am mâncat, să mă duc la toaletă, și în momentul în care s-a întâmplat treaba, a refulat toaleta și m-am umplut de fecale de la brâu în jos. Am luat dușul care era gheață și efectiv am făcut un duș peste haine și adidași de la brâu în jos”, a spus Catinca Roman.

Deși experiența de la această cazare a fost una oribilă, Catinca a reușit să treacă repede peste momentele dificile. Mai mult decât atât, atunci când toți concurenții s-au întâlnit cu Irina Fodor, concurenta a făcut o glumă, spunând: „Am dormit cu găinile în casă”.

