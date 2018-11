Canapele extensibile si scaune de birou cu reduceri de pana la 80% de Black Friday! Fii pe faza, SomProduct da startul reducerilor!

Ai asteptat si ai economisit un an intreg pentru acest moment “negru” doar pentru a-ti schimba complet casa sau pentru a schimba anumite produse ca si salteaua sau canapeaua care deja iti dau doar dureri de cap in fiecare zi?

La SomProduct vei gasi o varietate de produse pentru redecorarea oricarei zone din casa sau apartamentul tau cu oferte de pret reduse pana la 80%.

Daca te-ai hotarat ca acum este momentul pentru o schimbare in casa ta, te incurajam sa te inscrii in maratonul reducerilor de la SomProduct.

Nu mai astepta! Au mai ramas doar cateva zile pana la inceperea eveimentului si trebuie sa te pregatesti. Sfaturile noastre pentru un Black Friday de succes sunt: creeaza-ti cont in site-ul www.somproduct.ro sau in aplicatia mobila disponibila atat in App Store cat si in Google Play Store, navigheaza si alege-ti produsele preferate si adauga-le in wishlist pentru a fi primul care le comanda dupa startul maratonului de reduceri.

Te-ai gandit sa faci o schimbare in decorul livingului tau? De Black Friday este momentul potrivit pentru ca vei gasi canapele extensibile intr-o gama variata de culori si modele disponibile cu discounturi de pana la 80%. Tot ce trebuie sa faci este sa iti comanzi produsul care ti se potriveste si SomProduct il livreaza in cel mai scurt timp posibil, direct din stoc, pana la tine acasa.

Pe langa camera de living, va puteti redecora intreaga casa pentru ca in aceasta campanie vor intra in vizorul discounturilor zonele de dormitor, baie, bucatarie, camera copilului si orice coltisor care necesita o schimbare ambientala.

Stim ca petrececi o perioada lunga la biroul de la munca sau la cel de acasa si te gandesti de multe ori dupa ce te ridici ca ai nevoie de un scaun de birou ergonomic care sa iti ofere confortul necesar si o pozitie corecta in timpul petrecut cu ochii in calculator sau carti. Pentru ca stim ca ai nevoie de confort pe intreaga zi, am integrat, special pentru tine, in maratonul de reduceri, o gama completa de scaune de birou cu discounturi care te vor cuceri iremediabil. Pentru a profita de ofertele disponibile la scaunele de birou, nu uita sa te inscrii in campania promotionala de Black Friday.

Black Friday este cel mai asteptat eveniment de pe tot parcursul anului, iar cel de anul acesta va fi plin de surprize si discounturi irezistibile.

In perioada 16-18 noiembrie 2018 cu ocazia evenimentului de Black Friday, clientii vor putea beneficia de discounturi substantiale de pana la 80% la paturi, saltele, mese si scaune, textile, decoratiuni interioare si multe alte piese complementare pentru o redecorare completa si eficienta a casei, în limita stocului disponibil.

De-a lungul timpului, SomProduct a devenit mai mult decat un magazin online. A evoluat intr-un concept. Dorinta de a duce traditia mai departe si de a completat portofoliul de produse cu furnizori de renume din cele mai indepartate colturi ale lumii a dus la selectia unor produse de cea mai inalta calitate. Astazi, produsele SomProduct pot sa fie testate in showroomurile tematice ,,Lumea Somnului,, din Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca sau Baia Mare.