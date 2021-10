Când trecem la ora de iarnă? Schimbare importantă față de anul trecut

Ora de iarnă 2021 vine cu o schimbare importantă față de anul trecut, atunci când trecerea la ora de iarnă s-a produs în noaptea de 24 spre 25 octombrie. Trecerea la ora de iarnă 2021 se va face în ultimul weekend din luna octombrie.

Sistemul orei de vară şi de iarnă presupune o ajustatare cu o oră a ceasurilor în fiecare primăvară şi toamnă. La ora de vară, ceasul se dă înainte cu o oră (ora 3:00 devine ora 4:00), în timp ce la ora de iarnă operațiunea e inversă, ceasurile se dau înapoi cu o oră și ora 4:00 devine ora 3:00.

Mai exact, în noaptea de 30 spre 31 octombrie 2021, ora 4:00 va deveni ora 3:00, ceasul se dă cu o oră înapoi. „Dormim mai mult”, cum se spune, pentru că 31 octombrie 2021 va fi cea mai lungă zi a anului, având teoretic 25 de ore.

Ziua de 31 octombrie 2021 va avea 25 de ore și va fi cea mai lungă zi din an

O propunere de renunţare la schimbarea orei a apărut în Uniunea Europeană în 2018 şi ar fi trebuit să intre în vigoare încă din 2019, dar unele ţări europene s-au opus. Totul s-a întâmplat după ce Comisia Europeană a anunţat că fiecare ţară are opţiunea de a renunţa la schimbarea orei.

În noaptea în care se face trecerea la ora de iarnă, adică 31 octombrie, vom dormi cel mai mult din an. Ziua de 31 octombrie, care pică într-o duminică, va fi cea mai lungă din an și va avea 25 de ore. Cu toate că am putea să dormim mai mult, corpul se resimte mereu când se dă ora, după cum explică și specialiștii. Unele persoane se pot confrunta cu stări de depresie, moleșeală și irascibilitate. Corpul uman trece prin schimbări, iar acestea pot dura și două săptămâni.

Schimbarea rutinei nu este ușor de ”digerat” pentru organism. Corpul este privat de lumina naturală, iar organismul se resimte prin diverse stări și se poate ajunge chiar și la dereglări hormonale.

În România, a fost elaborată o propunere legislativă pentru a se renunța la ora de vară și a se păstra numai ora de iarnă, dar încă nu a fost luată o decizie în Parlament.

Sursa foto: Pixabay.ro