Caraghiosul Mircea Badea (51 ani), soția lui, Carmen Brumă (48 ani), dar și prietenii de familie, Adina Halas (45 ani) & soțul, și-au rezervat ultimul weekend de vară la ”Dorna”, în Mamaia. Și le-a plăcut (😂), dacă este să o credem pe cuvânt pe doamna Badea-Brumă. Care a postat ”Ne-a plăcut, mai venim” și link spre hotelul cu pricina. Că, deh, și gazdele par să fi fost amabile cu masa, cazarea și accesul la piscină.

Dar nu despre aceasta vrem să scriem azi, ci despre Mircea Badea, care a lăsat deoparte studiourile Antenei 3 și a ținut să ”prindă” ultimul bronz al verii. Prezentatorul a apărut la piscină la bustul gol, etalându-și cu mândrie mușchii încordați, lucrați la sală. În permanență însă încordat și dur. Dur de tot.

Spre dezamăgirea admiratoarelor lui, nu a fost singur în escapada estivală. L-au însoțit și partenera sa, Carmen Brumă, precum și Adina Halas cu soțul ei. Îmbrăcat într-un șort roșu ușor mulat și accesorizat cu ochelari de soare, vedeta Antenei 3 părea că știe exact efectul pe care-l produce. CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate.

Mircea Badea, încordat și supt

Celebrul prezentator a renunțat la hainele de gală. Și a apărut la bustul gol, supt, lăsând să se vadă fiecare fibră asudată la sală. În ciuda unduielilor senzuale ale celor două prezențe feminine, Badea a captat toate privirile. Îmbrăcat doar cu un șort roșu ușor mic și cu ochelari de soare negri.

Dar să nu o uităm pe doamna Badea-Brumă (48 ani), care primește și ea un 10 din partea noastră. Cu un fizic de invidiat la vârsta sa și care nu-și trădează sub nicio formă etatea și faptul că este mama unui băiat chiar mare, doamna Carmen e wow. Are abdomenul plat și picioarele cu grijă lucrate și demonstrează că anii de sport și alimentație sănătoasă dau roade. Iar rezultatele sunt spectaculoase. Despre colega Adina Halas nu zicem nimic că acolo e război mare cu nenorocita de celulită care a cam preluat puterea, dar sigur, până la anul, cu un oarecare efort, poate se rezolvă și problema aceasta!

