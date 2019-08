”Casa groazei” din Caracal, printre cele mai înfricoșătoare atracții turistice din lume: ”Acolo au fost violate și ucise adolescente…”

Caracal este un municipiu în județul Olt, fosta reședință a județului Romanați. Orașul are o populație de 30.954 locuitori și o poziție geografică ce îl situează la 40 de kilometri de portul fluvial Corabia și la 55 de kilometri de Aeroportul Craiova. Până acum câteva zile, viața în Caracal s-a desfășurat în limite aproape normale, tipice unui orășel de provincie. Existau, totuși, dosare de corupție, clanuri mafiote care și-au împărțit teritoriile și, nu în ultimul rând, trafic de carne vie. Bomba a explodat în momentul în care un bărbat de 66 de ani, Gheorghe Dincă, a fost arestat de polițiști pentru uciderea a cel puțin două adolescente, Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. ”Monstrul din Caracal” a șocat opinia publică, ancheta fiind în desfășurare. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă oferă o informație senzațională: ”Casa Groazei” din Caracal, unde ar fi fost violată, ucisă și arsă Alexandra Măceșanu, a devenit punct de atracție pe un site de călătorii celebru – ”Atlas Obscura”. (CITEȘTE ȘI: GHEORGHE DINCA A POVESTIT CUM A UCIS-O PE ALEXANDRA! A PUS-O IN PICIOARE IN BUTOI SI… ATENTIE, DETALII CARE VA POT AFECTA EMOTIONAL)

Crimele lui Gheorghe Dincă au îngrozit locuitorii din Caracal și din întreaga țară, iar anchetatorii încearcă să afle, acum, dacă ”Monstrul din Caracal” are și alte victime la activ. Este considerat deja unul dintre cei mai periculoși cFriminali în serie ai României, iar chipul său și ochii cu inflexiuni metalice, nemiloase, au apărut, obsedant, pe toate posturile de știri. Criminalul a recunoscut că le-a omorât pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, aceasta din urmă fiind violată, ucisă și apoi arsă într-un cuptor improvizat aflat în curtea casei.

Informațiile șocante despre atrocitățile lui Gheorghe Dincă au depășit granițele României, cu atât mai mult cu cât se presupune că bărbatul făcea parte și dintr-o rețea care se ocupa cu traficul de carne vie și ”livra” fete în Bari, Italia, acolo unde acestea erau și sunt obligate să se prostitueze. De fapt, Gheorghe Dincă nici nu mai putea intra in Italia, având interdicție din partea autorităților. (VEZI ȘI: GHEORGHE DINCĂ AR FI FĂCUT ȘI O A TREIA VICTIMĂ. SURSE DIN ANCHETĂ)

”Casa Groazei” din Caracal, printre destinațiile sinistre ale planetei

Din nefericire, Caracalul devine un oraș mult mai cunoscut decât înainte prin cel puțin două crime înfiorătoare recunoscute de Gheorghe Dincă. Iar cei care accesează site-ul ”Atlas Obscura”, pot descoperi – printre alte înfricoșătoare atracții turistice, și locuința odiosului criminal care făcea, ilegal, taximetrie și lua fete ”la ocazie” pentru a le sechestra, viola și ucide. (NU RATA: “NU TE..” E ȘOCANT CE I-A SPUS GHEORGHE DINCĂ, ÎNAINTE DE A O UCIDE, ALEXANDREI)

În scurta prezentare făcută lui Gheorghe Dincă, ”Monstrul din Caracal”, vizitatorii paginii află că acesta a răpit, violat și ucis cel puțin două tinere, ulterior recunoscându-și faptele. Gheorghe Dincă este considerat unul dintre cei mai periculoși criminali în serie din România, crimele sale șocând întreaga opinie publică. Ancheta declanșată, se mai precizează în prezentarea ”Casei Groazei” – casa unde criminalul și-a sechestrat, violat și ucis victimele, conform propriilor declarații – poate scoate la iveală și alte detalii înspăimântătoare, polițiștii încercând să descopere și dacă Dincă a mai ucis, în trecut, alte adolescente. (CITEȘTE ȘI: “A VIOLAT MULTE TINERE, NURORILE LUI…” CE AU AFLAT RUDELE DESPRE LEGĂTURILE LUI GHEORGHE DINCĂ CU CLANURILE MAFIOTE)

Tonel Pop, avocatul familiei Melencu: ”Locuința lui Dincă este un dezastru total”

La parterul casei lui Gheorghe Dincă se află un hol şi trei încăperi. Două dintre aceste camere sunt ticsite cu tot felul de obiecte. iar a treia este un dormitor. Camera nu are mai mult de 12 metri pătraţi. Înăuntru se află un pat din fier. Fereastra a fost acoperită cu bucăţi din lemn și aici, presupun anchetatorii, a fost sechestrată Alexandra Măceșanu. (VEZI ȘI AICI: ULTIMELE CUVINTE AUZITE DE LUIZA ÎNAINTE SĂ FIE RĂPITĂ DE GHEORGHE DINCĂ: “AI GRIJĂ CU CINE TE…”)

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a declarat că locuința lui Dincă este ”un dezastru total, cum ar fi o explozie într-un atelier auto, apoi a venit cineva să şi fure. În încăperea aceasta este doar un pat de fier, gros, ancorat în perete. La fel şi celelate încăperi. Un dezastru organizat. Miroase peste tot din pereţi, peste tot. Această casă, mai ales parterul, inclusiv curtea, inclusiv acea încăpere unde a ţinut fetele cu patul acela de fier, pute totul a cadavru şi din pământ iese mirosul şi din jur”.(Vezi AICI animația grafică)

”Monstrul din Caracal” va fi supus unei expertize psihiatrice

Criminalul Gheorghe Dincă va fi supus unei expertize psihiatrice pentru ca anchetatorii să afle dacă acesta avea sau nu discernământ atunci când, așa cum a declarat, le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Gheorghe Dincă a suferit de tulburări de personalitate, acesta fiind și motivul pentru care a fost internat la secția de Psihiatrie. Oamenii sunt, pe bună dreptate, revoltați de un asemenea scenariu, însă dacă se dovedește că Gheorghe Dincă nu avea discernământ atunci când a comis faptele el nu va putea fi tras la răspundere penal. Dar asta vor stabili, în ultimă instanță, specialiștii.

Alte destinații înfricoșătoare

”Monstrul din Caracal” este plasat pe o listă neagră a odioșilor criminali în serie ai lumii care au șocat prin atrocitățile făcute. Ei rămân, astfel, în istorie, iar criminaliștii – de ieri și de azi – studiază metodele lor de ”lucru” și încearcă să înțeleagă, chiar și după decenii, ce s-a întâmplat în mintea acelor indivizi. Firește, amatorii de senzații tari și nu numai ei doresc să afle cât mai multe informații despre acești sângeroși criminali în serie, iar casele în care au locuit aceștia devin destinații turistice sinistre. (NU RATA: CE APARE PE GOOGLE MAPS ÎN DREPTUL CASEI LUI GHEORGHE DINCĂ)

Ted Bundy, mod de operare asemănător ”Monstrului din Caracal”

Theodore Robert Bundy, poreclit Ted Bundy, este unul dintre cei mai faimoşi ucigaşi în serie din istoria SUA. A violat şi ucis tinere femei în mai multe state ale Americii. După mai mult de zece ani, timp în care şi-a negat victimele, Ted Bundy a mărturisit 30 dintre crimele comise, deşi numărul total al victimelor sale este şi astăzi necunoscut, conform observator.tv.

Ted Bundy obişnuia să-şi ia victimele cu maşina, apoi le viola şi le omora. Îşi decapita victimele, iar craniile le păstra drept trofeu. Bundy a fost condamnat la moarte, el fiind pus pe scaunul electric pe 24 ianuarie 1989. (VEZI ȘI AICI: GHEORGHE DINCĂ, DECLARAȚII CARE SCHIMBĂ TOT! CÂȚI LEI SPUNE MONSTRUL DIN CARACAL CĂ I-A DAT LUIZEI PENTRU O PARTIDĂ DE SEX)

Jeffrey Dahmer

Dahmer a ucis 17 oameni între 1978 şi 1991. Acesta comitea crime oribile şi a fost acuzat de necrofilie şi canibalism, asta după ce îşi măcelărea efectiv victimele. Acesta a comis prima sa crimă pe când avea 18 ani. L-a omorât pe Steven Hicks, un alpinist de 19 ani, pe care l-a ucis după ce l-a invitat la el acasă. “Nu îmi doream să plece”, a explicat Dahmer. (CITEȘTE ȘI: PRIMELE CUVINTE ALE LUI GHEORGHE DINCĂ CÂND A FOST ARESTAT: “EU NU AM…”)

Albert Fish

Fish a molestat mai bine de 100 de copii şi a omorât cel puţin cinci dintre ei! Mărturiile crimelor lui sunt de-a dreptul terifiante. Fish obişnuia să-şi chinuie victimele înainte de a le omorî.

Le scotea ochii, le tăia gura de la o ureche la alta şi îi lăsa să sângereze până la moarte. Acesta a mărturisit, înainte de a fi executat, că obişnuia să-şi violeze şi apoi să-şi mănânce victimele. (NU RATA: CINE E COMPLICELE LUI GHEORGHE DINCĂ. TÂNĂRUL A SUNAT-O LA TELEFON PE MAMA LUIZEI. CE I-A SPUS)

Dennis Rader

Dennis Rader este un american care a omorât cel puţin 10 oameni în oraşul Sedgwick, Kansas, între 1974 şi 1991. A fost acuzat pentru omor şi tortură. Obişnuia să scrie scrisori cu detaliile înfiorătoare ale crimelor după ce-şi omora victimele, apoi acestea erau trimise poliţiei, ziarelor locale şi televiziunilor.

Rader a fost prins de poliţie în 2005, pe baza scrisorilor sale. Şi-a mărturisit toate crimele şi a fost condamnat la închisoare pe viaţă. (CITEȘTE ȘI: FIICA MONSTRULUI DIN CARACAL A SPUS ADEVĂRUL DESPRE GHEORGHE DINCĂ: “A FOST UN TATĂ FOARTE…”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)