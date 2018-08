Casa inteligenta – moft sau necesitate?

Atunci cand cautam informatii despre Smart Home vom gasi o serie de informatii care mai de care mai SF despre locuinta viitorului si despre cat de necesara va fi ea pentru omenire. De fapt, Smart Home sau casa inteligenta defineste o casa automatizata. Este vorba despre acea casa in care nu mai controlezi manual aerul conditionat, intrerupatoarele sau electrocasnicele, ci te folosesti de anumite dispozitive care controleaza aceste elemente de la distanta. Ele pot chiar sa comunice intre ele. In prima instanta, partea de smart se refera la posibilitatea de a seta reguli pentru functionarea acestora.

In plan secund, dar si mai important, o casa inteligenta asigura confortul si siguranta locuintei, da un plus de incredere mediului familial. Dar care sunt avantajele unei case inteligente si de ce sa achizitionam astfel de dispozitive? Sunt ele cu adevarat necesare sau reprezinta doar un moft al societatii moderne in care traim?

Smart Home – avantaje le unei case inteligente

Pe langa motivatia de a avea o casa “cool”, cu elemente inovatoare, este important sa alegem elemente de smart home din mai multe motive, care nu tin doar de aspect. Iata cateva dintre avantaje:

1. Casa inteligenta ne usureaza viata

Cred ca vi s-a intamplat de multe ori sa intrati in casa, sa fie intuneric si sa va impiedicati pana ajungeti la intrerupator. Cum ar fi daca in loc sa bombaniti, atunci cand deschideti usa sa vi se lumineze fata de la lumina ce se aprinde instant?

Aceasta se datoreaza unui sistem de senzori pentru semnalizare la intrare. Nu numai ca este mult mai comod, dar veti consuma si mai putin curent electric intrucat el nu este utilizat decat la nevoie.

Cand plecati in concediu, nu mai sunteti stresati cu gandul ca ati uitat sa incideti uminile, ci puteti verifica foarte simplu acest lucru direct de pe telefon. Sau vara, cand temperaturile sunt foarte ridicate, este mult mai simplu sa progrmati aerul conditionat inainte de a ajunge, pentru a crea o temperatura optima pentru timpul petrecut acasa. Aproape ca veti spune ca sistemele smart home

transforma casa in “acasa”.

2. O casa smart ofera siguranta mediului familial

Cum ar fi sa putem intra in casa doar pe baza de amprenta sau prin recunoasterea vocii? Unii ar spune ca este putin exagerat, insa exista multi oameni care apreciaza astfel de posibilitati tocmai pentru ca le asigura protectia casei lor. Este mult mai sigur sa stii ca ai sisteme de monitorizare si ca esti notificat pe telefon daca un hot a patruns pe teritoriul casei tale, de exemplu. Sau ca poti urmari cum se comporta bona cu copilul tau dora printr-un singur click sau printr-un singur touch la telefon…?!

3. Eficienta energetica data de o casa inteligenta

In mod clar, daca avem un dispozitiv tip ambient pe care il controlam printr-o aplicatie de pe telefon, putem gestiona mai bine resursele de caldura pe timpul iernii. Sau putem programa expresorul de cafea doar dimineata, iar in restul timpului sa nu consume deloc curent electric.

Posibilitatile sunt infinite, mai ales daca avem in vedere faptul ca in toate demeniile exista tendinta de automatizare si de control rational al resurselor. Daca ne gandim, insa, la necesitatea unei retele wirelless si al conectarea la Internet pentru a gestiona o casa inteligenta, atunci ne gandim inevitabil si la riscurile pe care le prezinta alegerea Smart Home-ului: posibilitatea de spargere a parolei, de intruziune in sistemul de monitorizare a unor factori externi.

Tocmai de aceea, este important sa fim constienti atat de avantajele, cat si de dezavantajele pe care le prezinta alegerea unei case inteligente si sa fim pregatiti sa ne adaptam acestui proces:

● sa facem planul pentru achizitionarea produselor aferente;

● sa alegem design-ul smart kit -ului;

● sa fim constienti ca totul este supravegheat: acel BIG BROTHER al societatii

contemporane;

● sa configuram sistemul;

● sa optimizam si sa personalizam sistemul ales.

Putem alege becuri si prize inteligente, senzori audio si pentru miscare, sisteme automate de termoficare, electrocasnice inteligente, insa toate acestea trebuie sa fie manageriate de catre un smart kit si de o centrala cat mai user-friendly cu putinta, pentru a fi usor de instalat si folosit. Daca urmarim progresul intregii societati, desi trecerea la sistemul de casa inteligenta va fi un proces lent, acesta va fi cumva si inevitabil. De ce? Deoarece ne va usura stilul de viata cotidian, ne va ajuta sa economisim timp si sa ne cream un mediu cat mai confortabil fiecaruia dintre noi, personalizat.