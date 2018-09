Cât costă să cumperi o mașină de spălat nouă?

Ti s-a stricat masina de spalat rufe? Ti se pare ca nu mai spala atat de bine ca la inceput sau pur si simplu ai realizat intr-o dimineata ca noile modele de pe piata sunt prevazute cu functii si caracteristici la care pana de curand nici nu visai?

Este evident. Tehnologia ofera un zvac puternic echipamentelor, indiferent ca vorbim de electrocasnice mici sau electrocasnice mari. De ce sa ramai agatat de o masina veche, depasita sau care nu mai da randament? Pana la urma nu e nevoie de un efort financiar urias ca sa investesti intr-o noua masina de spalat, cu functii actualizate, cu aspect estetic impecabil, specificatii bunicele, consum energetic riguros. La nevoie ti se permite sa scoti cardul de sub saltea si sa te angajezi sa platesti in rate, pe parcursul mai multor luni.

Ce preț are o mașină de spălat nouă? Cea mai ieftină mașină de spălat rufe

Preturile pentru o noua masina de spalat incep de la circa 400 de lei. Putem vorbi despre masina de spalat rufe semiautomata, avand capacitatea de incarcare de 5 – 7 kg. Acestea sunt urmate de modelele mai ieftine, incadrate in clasa de eficienta energetica A+. Daca bugetul mic este un prim criteriu caruia trebuie sa te conformezi cand cumperi o masina de spalat noua, atunci trebuie sa stii ca la aproximativ 800 de lei poti gasi un model clasic alb, cu capacitate 6 kg si cel mai probabil 800 rpm. In general daca ai fost luat prin surprindere cand ti s-a defectat masina de spalat si cauti o solutie cat mai rapida si ieftina, vei fi tentat sa te limitezi la aceasta categorie de pret. Daca iti permiti sa investesti ceva mai mult intr-o masina noua, nu mai sta pe ganduri. Diferentele sunt vizibile in randament, consum energetic, flexibilitate si functionalitati suplimentare.

Masini de spalat frontale sau masina de spalat rufe cu incarcare verticala – un pic mai multa inovatie

Daca te-ai decis sa aduci un strop de noutate in casa ta si sa profiti de beneficiile promise de noile masini de spalat rufe, pregateste-te sa scoti din buzunar in jur de 1300 – 1500 de lei. Un astfel de model poate avea 1000 – 1200 rpm, o capacitate de incarcare de 6 – 8 kg, eficienta energetica A++ sau chiar A+++. De exemplu Masina de spalat rufe LG F0J5WN3W permite adaugarea de articole in cuva dupa demararea procesului de spalare, asigura curatare optima pentru numeroase tipuri de tesaturi, ingrijire delicata, functie anti-sifonare, minim de vibratii si zgomot, control avansat prin smartphone (inclusiv Diagnosticare inteligenta si memorare programe), programare intarziata si repornire automata, direct drive.

Cea mai buna masina de spalat rufe

Ne intrebam la inceputul articolului cat costa o masina de spalat si am vazut ca preturile pornesc de la circa 400 de lei. Cu cat un model este mai bine dotat pe partea de functii, mai fiabil din punct de vedere al constructiei, mai eficient din punct de vedere al consumului energetic si mai tentant din punct de vedere al rezonantei brandului pe care il reprezinta (masini de spalat rufe bosh, masina de spalat rufe electrolux, masina de spalat rufe indesit, masina de spalat rufe samsung), cu atat pretul este mai mare. Cele mai bune masini de spalat pot ajunge cu usurinta la 2000 – 3000 de lei. Acestea sunt masini de top, cu tehnologii avansate si dotari speciale ca Air Bubble, uscator cu pompa de caldura, Addwash, Quick Drive, Eco Bubble, Motor Digital Inverter, Control Smart, display led, usa reversibila, capacitate de incarcare 10 kg, viteza de centrifugare 1400 rpm, atentie sporita pentru ingrijirea tesaturii, 6th sense etc.

