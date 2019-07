Cat de buna este apa alcalina si de ce?

Unii oameni cred ca apa alcalina ajuta organismele noastre sa metabolizeze substantele nutritive si sa elimine toxinele mai eficient decat apa obisnuita de la robinet, ceea ce duce la o mai buna sanatate si performanta. Exista mai multe studii despre beneficiile apei alcaline care consemneaza importanta acesteia.

Dovezile anecdotice sustin unele dintre aceste afirmatii. Dar pana acum nu avem date solide care sa sustina utilizarea alcalina a apei.

Ce este apa alcalina?

Apa alcalina este apa mai putin acida decat apa de la robinet. Aceasta inseamna ca este bogata in compusi alcalini, incluzand calciu, siliciu, potasiu, magneziu si bicarbonat.

Multi oameni cred ca dieta contribuie la acidoza cronica scazuta – o afectiune care poate fi asociata cu rezultate slabe in domeniul sanatatii, inclusiv probleme cu inima, modificarea starii hormonale si pierderea muschiului sau a osului.

Sustinatorii apei alcaline cred ca poate neutraliza acidul din sange si ajuta organismul sa metabolizeze nutrientii mai eficient, conducand la o mai buna sanatate si performanta.

Sa examinam mai atent aceste afirmatii.

Apa de baza

Cei mai multi dintre noi stiu ca apa este foarte importanta pentru sanatatea noastra. De fapt, corpurile noastre sunt in mare parte facute din apa. Nici o alta substanta nu este atat de importanta pentru fiziologia sau sanatatea noastra. Nu e de mirare ca atat de multi dintre noi ne simtim ingrijorati de cresterea poluantilor si a contaminantilor in apa de la robinet.

Dar inainte sa respingem complet apa de la robinet din Romania, vestea buna este ca ea este intr-adevar destul de sigura in comparatie cu apa din multe alte parti ale lumii.

Apa de la robinet contine diferite elemente dizolvate care influenteaza nivelul pH-ului. Apa pura are un pH apropiat de 7. Apa alcalina are un pH mai mare de 7.

Baza alcalina a apei si echilibrul acido-bazic in organism

Organismul nostru face o treaba fantastica de mentinere a pH-ului sanguin intr-o gama stransa. Aceasta inseamna ca “acidoza cronica scazuta” nu va aparea in rapoartele de laborator.

Dar daca aceste rapoarte sunt inselatoare? Sustinatorii apei alcaline sustin ca, chiar daca nivelul pH-ului tau arata bine, corpul tau ar putea sa traga din rezervele stocate in os si muschi pentru a mentine pH-ul in intervalul ideal. Si asta nu ar fi bine.

Este apa alcalina foarte buna?

Corpul uman este complex. Afirmatia ca toata lumea trebuie sa “alcalizeze” ar putea fi o simplificare prea mare.

Pentru un singur lucru, fiecare sistem de organe are o gama unica de pH.. Si deoarece exista diferite moduri in care organismul mentine echilibrul pH-ului, daca pH-ul este in afara de whack, este important sa ajungeti la cauza care sta la baza. Fara a cunoaste cauza, nu puteti determina daca apa alcalina va va ajuta cu adevarat.

Apa si sanatate alcalina

In timp ce dovezile sugereaza ca pH-ul apei ar putea fi relevant pentru sanatate, pana acum nu exista multe date ferme.

Dar concentrarea asupra nivelului de pH al apei noastre ar putea fi oarecum in afara punctului. Pentru ca, daca apa alcalina este utila, aceasta se poate datora mineralelor pe care le contine mai degraba decat nivelul pH-ului in sine.