Câte kilograme are Andreea Bănică. Nu s-a jenat să recunoască: „Cred că sânii cântăresc foarte mult, fundul și…”

La cei 46 de ani ai săi, Andreea Bănică arată impecabil, iar fanii au fost curioși să afle câte kilograme are. Artista are o încredere de sine foarte dezvoltată, așa că nu s-a ferit să le dea răspunsul.

Andreea Bănică este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară, drept dovadă numărul mare de oameni care interacționează cu ea în mediul online. Artista are aproape un milion de urmăritori pe Instagram și nu se ferește să se afișeze în fața lor în diferite ipostaze. Recent, a fost întrebată câte kilograme are și a dat imediat răspunsul. De asemenea, ea s-a filmat pentru a le arăta fanilor silueta sa.

Andreea Bănică a făcut o sesiune cu întrebări de la fani pentru a răspunde curiozităților. O persoană a fost curioasă să afle câte kilograme are vedeta, precizând că arată foarte bine. Ei bine, răspunsul artistei nu a întârziat să apară.

Cântăreața a dezvăluit că are 67 de kilograme, însă visează să ajungă la 59 de kilograme. În stilul caracteristic, vedeta a făcut și o glumă. Aceasta precizat că sânii, posteriorul și creierul cântăresc cel mai mult.

„Nici nu vreau să spun câte kilograme am pentru că sunt foarte multe. Eu mi-am dorit să am undeva la 59 de kilograme, dar dacă vă spun că am 67 de kilograme, mă credeți? 67 de kilograme… cred că sânii îmi cântăresc foarte mult, fundul și capul. S-a mărit creierul în ultima perioadă. E mai isteț. Da, am 67 de kg, multe, multe”, a mărturisit Andreea Bănică.