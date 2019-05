Caz uluitor într-o familie din România. „Am plecat pentru totdeauna”. Cum a reacționat soțul după ce nevasta i-a lăsat acest bilețel și s-a ascuns sub pat

Surprizele conjugale sunt fie plăcute, fie neplăcute, fie… antologice. Într-o familie din România s-a petrecut o întâmplare din care se pot trage concluzii multiple în ceea ce privește relația dintre soț și soție. Întâmplarea are, de altfel, toate ingredientele pentru a deveni virală.

O femeie i-a lăsat soțului un bilet în care l-a anunțat că a plecat ”pentru totdeauna”. Numai că acest ”totdeauna” a căpătat o altă interpretare, femeia punând la cale un scenariu conjugal neașteptat. S-a ascuns sub pat și a așteptat să vadă ce reacția va avea soțul în fața unei asemenea vești. Urmarea este antologică. Soțul, la rândul său, sună o altă femeie pentru a o anunța că a scăpat de ”nebună”.

Supărată, femeia iese de sub pat și, cu uimire, descoperă un bilet lăsat de soț pe ușa camerei. Surpriza a fost maximă, iar finalul rămâne deschis. 🙂

”Sa vada reactia sotului ,o doamna a scris pe o foaie ,,am plecat pentru totdeauna “ si dupa se acunde sub pat asteptand sa soseasca barbatul .

Ajuns acasa sotul intra in camera respectiva ,citeste biletul dupa care scrie ceva si incepe sa cante foarte bucuros.

Dupa aproximativ un minut suna pe cineva si ii spune, iubire in sfarsit sunt singur, nebuna a plecat, in 10 minute sunt la tine.

Sotul se urca in masina si pleaca .

Furioasa sotia iese de sub pat si…. vede pe usa camerei o foaie lipita pe care era scris :

– Ti-am vazut picioarele 🙂

Am plecat sa cumpar paine

In loc sa faci pe maimuta mai bine incalzesti ciorba !!!”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook ”Satatusuriii; X”