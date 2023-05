Ce a putut să îi spună Andreea Bălan lui Cheloo în direct, la TV. Juratul de la iUmor a rămas mască

Andreea Bălan a urcat cu mult curaj pe scena iUmor, acolo unde, de această dată, nu a cântat sau dansat. artista s-a prezentat cu un număr de roast cu care a făcut senzație. Cel mai „șifonat” a ieșit Cheloo. Ce-i drept, nici juratul nu s-a lăsat mai prejos și i-a dat blondinei câteva replici pe măsură.

Andreea Bălan s-a pregătit temeinic pentru această apariție și a lovit acolo unde „a durut” mai tare. Se pare că artista nu a uitat că acum mai bine de 20 de ani, Cheloo a lansat o melodie prin care ironiza majoritatea artiștilor din România, printre care s-a numărat și ea. În melodia Playback, trupa Paraziții îi luau peste picior pe cântăreții care nu aveau reprezentații live în concerte.

Astfel, acum, când a avut ocazia, Andreea Bălan a profitat și „s-a răzbunat”. Jumătatea trupei Andre nu a iertat nimic și a aruncat cu cele mai acide replici din repertoriu.

„Cheloo, n-am uitat când cântai alături de trupa ta instrumental-vocală, Paraziții, celebrul hit Playback când certai mai multe formații, inclusiv pe noi, Andre. Recunosc, am mai făcut și playback în trecut, dar acum, uitați… am rezistat! Am o familie, sunt mămică, am făcut autostopul în America Express, merg pe patine, fac acrobații… Acum, după 20 de ani, uită-te la tine, dragă Cheloo. Suntem față în față, în continuare în viață și tot așa cum spuneai pe vremuri… Chiar, cine te mai ascultă? Ce faci tu în juriu poate să facă și o surdomută!”, a spus fără regret Andreea Bălan.

Cheloo nu a rămas indiferent și i-a dat blondinei câteva replici în stilul său caracteristic. Juratul i-a greșit artistei numele intenționat, ba chiar a invitat-o să îi ia locul pe scaun.

„Domnișoară Andreea Antonescu, te rog, vino să îmi iei locul!”, i-a spus rapperul român.

Fobia lui Cheloo de care puţini ştiau

Cătălin Ștefan Ion, cunoscut sub numele de Cheloo, s-a remarcat în juriul iUmor ca find „durul” emisiunii. Chiar dacă are o imagine impunătoare și pare atât de sigur pe sine, adevărul este că rapperul se teme de … păianjeni! Această afecțiune poartă numește de „arahnofobie” și este întâlnită mai ales în rândul tinerilor și al copiilor.

”Am arahnofobie, bine că nu ai vorbit de păianjeni, deci nu sport păianjenii. Am o scârbă și o silă totală, deci trebuie să îi omor cum îi văd. Da, da, deci îi urăsc!

Am fost înconjurat de proști, cretini și păianjeni toată viața”, a mărturisit Cheloo, în recenta ediție difuzată de iUmor.