Ce formă ar avea Pământul, potrivit Generalului Emil Străinu: „Nu este rotund, ci seamănă cu un…” + Legătura cu Luna și eclipsele

Generalul Emil Străinu, cunoscut pentru expertiza sa în fenomene aerospațiale și mistere neidentificate, își propune să dezvăluie detalii surprinzătoare despre evenimente controversate și secrete bine păstrate. Recent, el a abordat subiectul teoriei Pământului Plat, explorând argumentele susținătorilor acestei ipoteze și posibilele implicații ale unei astfel de perspective asupra realității noastre.

Potrivit Generalului Emil Străinu, unii susținători ai teoriilor alternative referitoare la forma Pământulu argumentează că există informații ascunse legate de structura reală a planetei. În timp ce modelul științific acceptat descrie Pământul ca fiind un elipsoid ușor turtit la poli, există voci care contestă această idee și propun alte interpretări bazate pe observații și calcule proprii. Aceste teorii pun sub semnul întrebării reprezentările tradiționale și sugerează că anumite aspecte ale reliefului și fenomenelor naturale ar putea indica o formă diferită față de cea acceptată oficial.

O ipoteză des întâlnită este că Pământul nu este o sferă perfectă, ci mai degrabă un elipsoid care orbitează în jurul Soarelui, influențat de atracția gravitațională și de interacțiunea cu Luna. Această formă ar explica mai bine anumite fenomene astronomice, cum ar fi eclipsele solare și lunare, care urmează un ciclu bine definit. Studiile geodezice moderne confirmă faptul că Pământul prezintă ușoare variații de relief și densitate, ceea ce influențează atât mișcarea sa în spațiu, cât și interacțiunea cu alte corpuri cerești.

„Pământul ca planetă are un singur satelit, satelit natural al Pământului, care este Selena sau Luna, care se află la o distanță de 384.000 de km de Pământ. Există mai multe teorii care încearcă să explice cum a apărut Luna și în urma cărui fenomen. Studiindu-se hărți astronomice și făcându-se diverse, să le spunem, programe de evoluție a planetei Terra, care are o vechime de 4,5 miliarde de ani, s-a presupus, s-a constatat, există această ipoteză, potrivit căruia, în urmă cu aproximativ 4 miliarde de ani, Terra s-ar fi ciocnit cu o altă planetă, cu o planetă numită Theia și în urma acestei coliziuni a rezultat această masă care se învârte în jurul Pământului și care este satelitul natural al Pământului Luna. Acum eu o să vă prezint o hartă foarte interesantă pe baza căreia veți putea observa câteva lucruri deosebite. Iată, aici, de exemplu, avem fazele Lunii văzute de pe Pământ. Cele patru faze pe care le are Luna.

Emisiunea a explorat și fenomenele astronomice, precum eclipsele solare și lunare, care urmează un tipar bine stabilit, cunoscut sub numele de ciclu SAROS. Acest ciclu determină că într-un an pot avea loc minim trei și maxim patru eclipse de Soare sau de Lună. Aceste evenimente cosmice au fascinat omenirea și au fost studiate intens pentru a înțelege mai bine mecanismele care guvernează Universul.

„Eclipsele, după cum știu savanții și și noi toți ceilalți, pe pământ, într-un an de zile, putem observa șapte eclipse. Ele intră într-un ciclu care se numește SAROS. Acest ciclu are într-un an minim trei eclipse de soare și maxim patru de lună sau patru eclipse de soare și trei de lună. Aceste eclipse nu sunt în același loc, ele variază de loc unde pot fi observate la maxima lor intensitate. S-au făcut diverse calcule și studii și de-a lungul timpului s-au încercat să se mă mărească o dată pentru totdeauna, care este, iată, forma, sau cum îi spun specialiștii, figura Pământului. Avem niște planșe aici pe care eu am să vi le arăt. Și gândiți-vă la cele două maxime și minime ale Terrei, când ne gândim la un maxim, ne gândim la punctul cel mai înalt, care este în Himalaya, vârful Somolumna, 8.848 de metri, iar când ne gândim la punctul minimal, ne gândim la Oceanul Pacific, la fosa din Groapa Marianelor, cu o adâncime de aproape 10.000 de metri, deci aproape 10 km. O fotografie în infraros și făcută din satelit ar arăta cam așa a Terrei, unde în partea aceasta aici, această ieșitură, ar fi tocmai munții Himalaya, care sunt cel mai înalt lanț de munți de pe Tera, iar partea bombată ar fi în zona unde sunt oceanele.

De-a lungul timpului au fost făcute diverse supoziții, forma Pământului fiind necesară la realizarea unor hărți de mare precizie și în același timp la măsurările topografice, topogeodezice și în comunicațiile maritime, aeriene și în sistemele de dirijare ale diverselor tipuri de vehicule.„ a mai spus Emil Străinu.