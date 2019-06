Ce i-a făcut un taximetrist din Brăila bătrânului din imagine: ”Nu am stat pe gânduri și…”

Viața ne oferă, de foarte multe ori, surprize care rămân întipărite în memorie pentru totdeauna. Este cu atât mai emoționant atunci când este vorba despre oameni întâlniți absolut întâmplător, iar o astfel de interacțiune oferă prilej de reflecție.

Există oameni pe care destinul i-a pus la grea încercare, iar cei care trec pe lângă ei, adesea, se fac că nu văd nimic sau, pur și simplu, nu pot/nu doresc să ofere un ajutor. Un tânăr taximetrist din Brăila, Ionuț Eparu, a avut parte de o astfel de interacțiune de suflet, însă nu s-a rezumat doar să observe fără a se implica. Concret, taximetristul aștepta într-o stație de taxiuri și a văzut apropiindu-se un bătrân. A aflat cu surprindere că moșneagul muncise la o fermă, numai că nu fusese plătit. Și mergea pe jos, dorind să ajungă până la Măcin, fiindcă nu avea bani de drum.

Taximetristul a făcut un gest pentru care merită respectat. L-a luat cu mașina pe bătrân și la ajutat să ajungă la trecerea bac Smârdan.

”Stăteam în stația de taxi de la Piața-Mare, pe trotuar se apropia acest moșneag trist. Venea pe jos de la Silistraru, de la o ferma unde a muncit și nu a fost plătit! M-a întrebat cum ajunge la trecerea bac Smârdan, vroia să ajungă acasă… la Măcin. Mi-a spus că s-a pornit la drum de dimineața, că îl dor picioarele foarte tare și că nu a mâncat nimic. Nu am stat pe gânduri și l-am urcat în mașină. Am pornit spre bac, în drum am oprit la un magazin alimentar de unde i-am luat ceva de mâncare, un pachet de țigări și o bere rece. Mă bucur că din puținul meu ți-am putut oferi un mic ajutor! Drum bun moșule, să ajungi acasă sănătos!”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook.