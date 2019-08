Ce s-a întâmplat cu câinii ucigașului în serie din Caracal

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de-a dreptul uluitoare cu haita care a ținut-o ostatică pe Alexandra în ”Casa groazei”. O parte din câinii ucigașului în serie din Caracal au ”evadat” din curtea locuinței lui Gheorghe Dincă. (CITEȘTE ȘI: ”ALEXANDRA ÎL ȘTIA PE UCIGAȘ! I-A TRIMIS UN SMS ÎN ZIUA DISPARIȚIEI ȘI L-A RUGAT SĂ…”)

În urmă cu câteva zile, site-ul nr.1 din România, a relatat cum fiica lui Gheorghe Dincă s-a plâns de faptul că autoritățile nu au lăsat-o să hrănească animalele din ”Casa groazei”. (NU RATA, AICI: EXCLUSIV. BIANCA DRĂGUŞANU S-A CĂSĂTORIT AZI CU ALEX BODI! CE ROCHIE A PURTAT VEDETA! PRIMELE IMAGINI)

“Anchetatorii nu ne-au lăsat (n.r. – pe D. Dincă și pe mama ei, Elena) să intrăm în curte. Nu ne-au lăsat să hrănim animalele de acolo, care, practic, mor de foame. Ei nu le dau nimic și nici pe noi nu ne lasă să le dăm mâncare. Unde este Protecția Animalelor?”, a declarat D. Dincă pentru site-ul nr.1 din România. (VEZI DETALII AICI)

Câinii ucigașului în serie din Caracal au ”evadat”

Recent, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut imagini de-a dreptul uluitoare. O parte din haita de câini cu care Gheorghe Dincă a ținut-o ostatică pe Alexandra, adolescenta de 15 ani care a dispărut din Caracal, a evadat din ”Casa groazei”. După mai multe zile în care au fost lăsați fără hrană, câinii criminalului din Caracal, care păreau destul de agitați, au fugit din curtea casei în căutare de hrană. Din câte se pare, imediat ce au găsit o gaură în gard, câțiva dintre dulăii pe care-i creștea Gheorghe Dincă au fugit din curtea casei. (NU RATA, AICI: GHEORGHE DINCĂ ERA ”CLIENT VECHI” AL JUDECĂTORILOR DIN CARACAL)

O fundație s-a oferit să aibă grijă de animalele lui Gheorghe Dincă

Animalele găsite pe proprietatea lui Gheorghe Dincă au fost preluate, joi, de Daniela Popovici, proprietara unui adăpost de câini din Dolj, care a anunțat încă de luni că a făcut o cerere în acest sens către autorități. (NU RATA, AICI: ȘI-A MOTIVAT MONSTRUOASA CRIMĂ: “AM CONFUNDAT-O CU SATANA!”)

“În urma crimelor sinistre de la Caracal, am primit foarte multe apeluri de la persoane preocupate de bunăstarea animalelor din curtea criminalului Gheorghe Dincă. Conform informatiilor din presă, la această locaţie s-ar afla unul sau mai mulţi câini (posibil în lanţ), respectiv nişte nutrii. În iureşul evenimentelor, sunt şanse extrem de mari ca aceste animale să fie neglijate şi lipsite de îngrijirea necesară. Asociaţia «Măriuţa» a trimis o cerere scrisă către DIICOT Craiova, oferindu-se să preia aceste făpturi vulnerabile. Sperăm ca autorităţile să ne acorde atenţia cuvenită şi să fie dispuse să salveze, în ultimul ceas, măcar aceste vieţi nevinovate”, a declarat, luni, proprietara adăpostului.

Ulterior, Daniela Popovici, a reușit să preia animalele pe care le-a mai găsit.

“Nu sunt câini periculoşi. Au fost numai minciuni. Am luat trei câini şi 14 nutrii. Nu au fost câini lupi, aşa cum s-a spus. Sunt numai invenţii. Îmi ling degetele la cât de blânzi sunt. Erau închişi într-un spaţiu fără apă şi fără mâncare“, a declarat Daniela Popovici, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

Adevărul despre Gheorghe Dincă, făcut public de un fost coleg

Mircea, un fost coleg de muncă de-al criminalului, şi-l aminteşte ca fiind un om foarte inteligent, care se pricepea la absolut tot și avea mereu “o explicație pentru orice problemă ar interveni”. Mai mult, bărbatul susține că, de fapt, Gheorghe Dincă încearcă din răsputeri să îngreuneze cercetările anchetatorilor ca să își acopere eventualii tovarăși de rețea. (NU RATA, AICI: AM REPERAT URME VIZIBILE DE VIOLENȚĂ PE TRUPUL CRIMINALULUI… ”MONSTRUL DIN CARACAL” A FOST MALTRATAT LA INTEROGATORIU?!)

“Am încercat să găsesc unele indicii despre acest om, ceva îmi spunea că îl ştiu şi că am stat chiar de vorba cu el! Noaptea, târziu, am dat de contul (n.r. contul de Facebook) al unuia dintre fiii stabiliţi în Italia şi am văzut poze cu el, de acum câţiva ani! Nu mică mi-a fost mirarea să-mi dau seama că, de fapt, îl ştiu foarte bine pe acest… om! În anul 1987, după primul examen la facultate, picat cu brio, am decis că trebuie să fac ceva «constructiv», până anul viitor, aşa că am decis să mă angajez la Spitalul Orăşenesc Caracal, ca mecanic de întreţinere. Acolo l-am cunoscut (printre alti buni meseriaşi) pe nea Gigi, geamgiul!!

În scurtă vreme, mi-am dat seama că-i un om inteligent, extrem de priceput în mai toate domeniile ce ţin de partea mecanică, dar, mai ales, un meseriaş în reparaţia de motoare de orice tip.

Am mâncat la aceeaşi masă, am spus glume şi încercam să găsim eventuale soluţii la problemele de peste zi. Avea o statură impunătoare şi întotdeauna avea un zâmbet în colţul gurii şi o explicaţie pentru orice problema ce ar fi putut interveni! Pur şi simplu, uitându-mă un pic în urmă, nu-mi vine să cred ce a putut să ajungă şi cum s-a putut transforma un om de acest fel în nemernicul de azi!!

Nu ştiu ce anume a declanşat în el un comportament de violator, proxenet şi posibil criminal. De aceea, vis a vis de ceea ce relatam mai sus, omul e conştient de ceea ce face, este extrem de inteligent şi face tot posibilul pentru a îngreuna cercetările şi pentru a-i acoperi pe eventualii tovarăşi de reţea! Prin ceea ce am expus, nu am avut nicidecum gândul de a-l scuza, oarecum, sau de a-i conferi circumstanţe atenuante!! La sfârşitul zilei, orice om trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut!” sunt mărturiile teribile făcute de Mircea, unul dintre foștii colegi de muncă ai lui Gheorghe Dincă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)