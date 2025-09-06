Ce s-a întâmplat între femeia din Iași și iubitul ei, care a omorât-o în bătaie, în dormitor. Clipele pasionale au devenit un coșmar

O tragedie cumplită a zguduit comunitatea din comuna Bălțați. Mioara și-a pierdut viața în mâinile iubitului ei, care a atacat-o cu o brutalitate extremă chiar după ce cei doi întreținuseră relații intime. Scenele s-au petrecut în noaptea de 19 spre 20 mai 2025. Recent, judecătorii au decis pedeapsa acestuia!

Potrivit anchetatorilor, bărbatul consumase alcool într-un bar din sat, iar când s-a întors acasă, a devenit agresiv. După atac, acesta a vrut să dea impresia unui gest religios, aprinzând o lumânare lângă trupul neînsuflețit, apoi a mers la vecina sa, căreia i-a cerut să cheme autoritățile. În realitate, faptele descoperite la fața locului, urmele de violență, sângele și starea victimei – confirmă cruzimea atacului.

,,Inculpatul Gherasim Cristinel i-a aprins o lumânare, a plecat din locuință și, în jurul orei 02:45, a bătut în geamul vecinei sale. Aceasta i-a deschis, iar inculpatul a rugat-o să sune la 112, spunându-i că victima era decedată. Aceasta a sunat la S.N.U.A.U.

112, solicitând intervenția unei ambulanțe și a poliției, iar apoi s-a deplasat la locuința inculpatului. În casă, martora a constatat că victima decedase, dar și faptul că aceasta era vânătă, plină de sânge pe față (fiind cu fața în sus) și dezbrăcată complet în partea de jos a corpului”, au precizat anchetatorii.

Cei doi au început să se certe înainte de crimă

Deși părea o seară obișnuită între cei doi, după ce au avut parte de o partidă de amor, întrei cei doi s-a icat un scandal. Bărbatul a devenit violent și a început să-și lovească, cu brutalitate, partenera, în repetate rânduri. Rănile i-au fost fatale acesteia. Anchetatorii sosiți la fața locului au descoperit mai multe urme de violență pe corpul femeii.

,,Cu ocazia cercetării la fața locului, desfășurate la data de 20.05.2023, corpul victimei a fost găsit pe patul din prima cameră a locuinței. Victima era așezată pe spate, cu fața în sus, cu capul orientat spre tăblia patului dinspre peretele cu uşa de acces în hol. Aceasta era complet dezbrăcată în partea inferioară a corpului, iar în partea superioară era îmbrăcată cu un pulover negru cu dungi orizontale albe și diferite tonuri de gri.

La examinarea cadavrului, pe față, au fost observate semne vizibile de violență și urme de sânge, iar pe gamba stângă, gamba dreaptă și genunchiul drept, urme de materii fecale. Pe perna și pătura ce acoperea patul au fost identificate pete de substanță de culoare brun-roșcată”, au stabilit anchetatorii.

Bărbatul a primit 18 ani de închisoare

Judecătorii ieșeni au decis ca Gherasim Cristinel să ispășească o pedeapsă de 18 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de „omor asupra unui membru de familie”.

„Condamnă pe inculpatul GHERASIM CRISTINEL, în prezent, aflat în Penitenciarul lași, arestat în baza mandatului de arestare preventivă la o pedeapsă de 18 (optsprezece) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de omor asupra unui membru de familie (infracțiune săvârșită în noaptea de 19/20.05.2023, asupra victimei Stegaru Mioara)”, au anunțat judecătorii.

