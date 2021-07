Ce tip de mozaic folosim pentru piscină?

Vine vara, ne gandim la soare, vacanta, plaja si relaxare. Dar pentru unii dintre noi, toate acestea sunt doar la un pas distanta. Iesim din casa si in curte ne asteapta o imbietoare priveliste: apa azur, iarba proaspat tunsa si un sezlong asezat strategic sub o raza de soare.

Cum ne pregatim piscina sa devina coltul nostru de rai

Am luat decizia sa aducem vacanta la noi in curte. Ne planificam impreuna cu o firma de constructii amenajarea piscinei, sapam, instalam filtre, pompe, pana aici avem sprijin tehnic. Insa unul dintre cei mai importanti pasi este esteticul. Acesta determina minunatia ce se va intinde in zare.

Apa azur, ce te hipnotizeaza in fiecare dimineata, te invita sa te bucuri de relaxare. Unii dintre noi aleg variante indraznete in cea ce priveste culoarea, pornind de la nuante de albastru, bej pana la culori tari, rosu, galben si chiar negru.

Alegerea cea mai comuna intre finisajele unei piscine este mozaicul. Hai sa vedem care sunt categoriile de mozaic pentru piscina disponibile in piata si ce avantaje ce aduc fiecare dintre acestea.

Mozaic ceramic sau placi ceramice

Daca ne gandim sa adoptam un buget mai redus, produsele mozaic ceramic pot fi o alegere potrivita. Insa, trebuie sa acordam o atentie sporita tipului de ceramica aleasa. Daca orice tip de ceramica se preteaza spatiilor umede in general, cand vine vorba de piscina nu se mai aplica regula generala. O placa glazurata se poate fisura in timp, generand infiltratii in stratul suport si eventuale pierderi ale placilor.

Recomandare este pentru placi portelanate in masa, cu dimensiuni cat mai reduse, pentru a disipa din tensiunile create pe suprafete mari. Aceste tipuri de placi se regasesc in magazinele de specialitate si se deosebesc destul de usor de un ochi antrenat ( regasim acelasi material in toata profunzimea placii si de asemenea la suprafata acesteia) sau poate fi solicitata o fisa tehnica furnizorului pentru o verificare a tipului de material.

Mozaic vitroceramic

Unul dintre cele mai rezistente variante de mozaic piscina, disponibil in o multitudine de nuante si mixuri de culori. De asemenea, majoritatea producatorilor de mozaic de piscina cuprind in gama lor de produse preponderant acest tip de material. Ofera usurinta in montaj datorita comercializarii in format de plasa / hartie de dimensiune mai mare, de regula 30 x 30 cm. Il gasiti cu usurinta in magazine de bricolaj, cu un cost ceva mai redus, acesta avand ca principali furnizori fabrici din China.

Mozaic de sticla

In cea ce priveste categoria de mozaic sticla, aici regasim cea mai versatila gama de mozaic. Sticla poate imbraca atat de multe forme si culori, inclusiv poate fi printata pentru a oferii un desen amblu. Un producator foarte apreciat pentru produsele de design este Squamers, producator spaniol, care oferta mozaic sticla de inalta calitate, prezent in multe dintre proiectele din Romania. Putem cuprinde in aceasta gama de mozaic inclusiv nuante de bej si gri care ne bucura privirea cu acel reflex de apa cristalina turcoaz, cu care multi dintre noi am ramas in gand dupa o vacanta.

Tipuri de suport pentru mozaic

In cea ce priveste suportul pe care sunt prinse piesele de mozaic, vei intalnii cateva variante de functie de clasa de pret si producator.

Cel mai des intalnit in gama de entry-level este mozaicul pe suport de hartie. Este un pic mai greoi de montat, necesita mult mai multa indemanare, insa il gasesti la un cost mai redus.

Proiectele de avengura si de design, utilizeaza suport de pvc – acea plasa de plastic pe care o vedem sudata pe spatele pieselor. Ofera o buna rezistenta si dupa montaj, functionand ca o dubla rezistenta la desprinderea pieselor in timp.

Inca cateva lucruri pe care ar trebui sa le cunosti despre placile de mozaic cand iti amenajezi piscina

Sunt lucioase. Acest lucru le oferă un avantaj pentru utilizarea în piscină, deoarece nu se estompează. Ele strălucesc întotdeauna și reflectă razele soarelui în timpul zilei. Pe timp de noapte, acestea se integrează în iluminatul interior al piscinei. Proprietarul este asigurat de rezistența plăcilor de mozaic. Acestea sunt mai convenabile decât alte tipuri de plăci care se uzează din cauza utilizării continue a apei.

Acestea sunt extraordinar de netede. Sunt inofensive pentru a fi utilizate într-o piscină. Acest lucru se datorează faptului că este puțin probabil ca înotătorii să se zgârie atunci când se relaxează pe marginile piscinei. Alte dale pot fi un pic mai aspre și pot provoca zgârieturi minore pe pielea corpului. De asemenea, se simt moi odată ce le atingi și poți sta confortabil pe ele.

Acestea sunt rezistente la apă. Acestea nu permit moleculelor de apă să pătrundă prin ele din cauza sigiliului sticlos. Gresia care absoarbe apa pierde aderența chitului, iar mediul apos pe termen lung face ca gresia să se ciobească. Serviciile de întreținere vor fi apoi costisitoare din cauza înlocuirii plăcilor care se sparg. Betonul este expus la intemperii, iar particulele de nisip sunt îndepărtate în mod continuu. În timp, se formează gropi.

Acestea sunt accesibile. Acestea sunt vândute la prețuri accesibile, iar clientul își va putea face bugetul din timp. Acestea sunt de înaltă calitate și vor fi capabile să reziste în mediul umed. Odată instalat, clientul va cheltui mai puțini bani pentru serviciile de întreținere. De asemenea, va dura mai mult timp pentru a înlocui plăcile de mozaic cu altele noi.

Plăcile mozaic sunt disponibile în multe forme și culori. Clientul poate alege dintr-o mare varietate și poate obține un design unic. Culorile reci sunt cele mai bune pentru instalare, deoarece se integrează bine în mediul obișnuit. În mod similar, proprietarul va alege modelul de gresie pe care îl preferă pentru a obține cel mai bun aspect al piscinei. Plăcile de mozaic permit în orice moment modele și forme unice.

Tipuri de finisaje

Mat – aici avem o gamă mai restrânsă de modele, se aplică plăcilor ceramice din porțelan în masă;

Lucios – majoritatea modelelor din sticlă și vitroceramică au un aspect satinat sau chiar lucios. Acestea oferă, de asemenea, o bună reflexie a apei, creând acele irizații frumoase sub razele soarelui;

Antiderapant – acest tip de finisaj este utilizat în special pentru trepte și borduri.

Alege un montaj professional

Pentru a te asigura ca proiectul este un proces lin si fara stres, alege o echipa de profesionisti. Mozaicul este un material superb, pus in valoare de o manopera de finete, care se va asigura ca ai o adevarata capodopera in curte.

Selecteaza materiale de calitate si cere parere specialistilor in domeniu.

Pentru consultanta si vizionare produse, puteti viziona showroom-ul Epardoseli in strada Sabinelor 117, sector 5, Bucuresti.