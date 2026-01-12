Ce vor face Moldo și Kira, după ce au câștigat Casa iubirii: ”Povestea noastră”

Moldo și Kira, câștigătorii celui mai recent sezon al emisiunii „Casa iubirii”, au atras atenția publicului nu doar prin victoria din finală, ci mai ales prin direcția pe care au ales să o urmeze după încheierea competiției. Povestea lor, începută sub lumina reflectoarelor și urmărită de mii de telespectatori, pare să fi trecut într-o nouă etapă, departe de camerele de filmat.

De-a lungul emisiunii, cei doi s-au remarcat printr-o conexiune constantă, construită pas cu pas, fără conflicte majore sau momente controversate. Tocmai această stabilitate i-a transformat într-unul dintre cele mai apreciate cupluri ale sezonului, iar susținerea publicului s-a văzut clar în momentul finalei, când au fost desemnați câștigători.

Ce vor face Moldo și Kira, după ce au câștigat Casa iubirii

Imediat după încheierea emisiunii, Moldo a ales să își exprime starea de spirit și recunoștința față de experiența trăită. Aparițiile sale din mediul online au transmis ideea de echilibru, împlinire și entuziasm pentru ceea ce urmează. Mesajele sale au subliniat faptul că relația cu Kira nu s-a limitat la contextul show-ului, ci continuă în viața reală, într-un cadru diferit, dar cu aceleași sentimente care i-au apropiat încă din primele săptămâni de competiție.

„Ceea ce a început în fața camerelor va continua şi în afara lor. Povestea noastră merge mai departe. Din această seară începem un capitol, unul frumos şi mult aşteptat. Termin emisiunea mândru de mine, liniştit şi fericit. Mulțumesc lui Dumnezeu, mă simt binecuvântat. Vă mulțumesc tuturor pentru tot sprijinul și toată susţinerea acordată în tot acest timp”, a transmis Moldo în mediul online.

Un detaliu care a stârnit și mai mult interesul publicului a fost apariția celor doi împreună în postările recente, semn că legătura lor este una solidă și asumată. În plus, în rândul comunității de fani au apărut speculații potrivit cărora Moldo și Kira ar fi decis să facă un pas important și să locuiască împreună, semn clar că relația lor evoluează într-o direcție serioasă. Deși cei doi nu au oferit detalii oficiale despre acest aspect, imaginile și informațiile apărute online au fost suficiente pentru a alimenta entuziasmul susținătorilor.

„Kira o să-ți aducă multe bucurii în viață… are ceva special”, „Felicitări! Un cuplu care merita să câştige”, „Cei mai frumoși și sinceri copii. Vă iubesc, să aveți parte de tot binele din lume”, „Felicitări! Ai câștigat ceva pentru toată viața”, au transmis internauții în mediul online.

Citește și: De ce s-a despărțit Veronica de Ahmed de la Casa iubirii. Am aflat motivul adevărat

Citește și: Va fi tată pentru prima oară! Fostul concurent de la „Casa iubirii” a făcut anunțul la începutul anului 2026