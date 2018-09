Cei născuți în octombrie sunt speciali! Care este motivul și ce calități au

Persoanele care s-au născut în luna octombrie au ceva special și au și trăsături aparte. Ele sunt adaptabile la orice situație și au caractere puternice.

Iată ce calități au acestea, potrivit potrivit ele.ro.

Sunt suflete fermecătoare, charismatice și romantice

Oamenii născuți în octombrie sunt charismatici, foarte populari si toata lumea isi doreste sa ii aiba prieteni. Aceste persoane au o influenta pozitiva asupra celor din jurul lor si emana o energie foarte buna. De asemenea, au o frumusete interioara aparte si un farmec exterior nemaivazut. Oamenii nascuti in octombrie sunt binecuvantati si increzatori, de aceea foarte multe persoane ii invidiaza pentru personalitatea lor.

Iubesc cu tot sufletul si se dedica total familiei sau persoanei iubite. Tocmai datorita acestei calitati, atrag foarte usor sexul opus. Urasc minciuna, de aceea este bine sa nu te joci cu sentimentele lor. Asadar, daca partenerul tau s-a nascut in octombrie, ești norocos, pentru ca te va iubi pentru totdeauna.

Sunt foarte cinstite, cred în justiție și armonie

Persoanele nascute in luna octombrie sunt foarte cinstite si iubesc adevarul. Nu le place niciodata sa vorbeasca pe la spate si parca au un al saselea simt atunci cand vine vorba despre minciuna. Imediat o detecteaza. Deoarece sunt oneste, asteapta ca si ceilalti de langa ei sa fie cinstiti si amabili.

Natura lor este sa creada in dreptate si, de asemenea, sa faca dreptate la tot ce se intampla in viata lor. Ei se asigura ca totul are corectitudine si egalitate. Ajuta chiar si pe altii sa caute dreptate pe care o merita. Ei au aceasta convingere ca toata lumea, bogata și saraca, este egala in ceea ce priveste drepturile si privilegiile.

Sunt foarte calmi și inteligenți emoțional

Oamenii nascuti in luna octombrie sunt cunoscuți pentru natura calma. Ei aproape ca nu isi pierd niciodata cumpatul. Atitudinea lor relaxata le permite sa aiba mai multi prieteni decat dusmani. De asemenea, ce nascuti in octombrie prefera sa gaseasca un teren comun cu oricine se intalnesc, ceea ce face ca oamenii sa vorbeasca mai usor cu ei.