Cele mai eficiente 5 ingrediente cosmetice și proprietățile lor

Produsele cosmetice conțin o serie de ingrediente care ajută la tratarea problemelor pielii. În funcție de nivelul de concentrație aflat în produse, aceste ingrediente au un rol mai puternic sau tratează problema într-un mod mai puțin vizibil. Alege produse cosmetice care conțin ingrediente compatibile cu tipul tău de ten și care vor reuși să-ți trateze problema, nu să o adâncească.

Acidul hialuronic

Acidul hialuronic este unul din ingredientele cheie folosite în majoritatea produselor cosmetice. La origini, acesta este un glicozaminoglican care se găsește în mod natural în țesutul conjunctiv al corpului, principalul său rol fiind acela de a oferi structură și hidratare pielii. Acesta funcționează ca un umectant, menținând moleculele de apă pe suprafața pielii, oferindu-i hidratare. De ce este atât de important acest acid hialuronic în produse cosmetice? Pentru multiplele beneficii pe care le aduce tenului. Printre acestea enumerăm creșterea elasticității pielii, tratarea eczemelor și roșeața feței, ajută la vindecarea rănilor, are un efect puternic hidratant, antirid și anti-îmbătrânire. Produsele cosmetice ce au la bază acidul hialuronic, alături de apă termală, ulei din arbore de ceai sau vitamina B, sunt printre cele mai recomandate pentru cazurile de acnee severa. Produsele cu acid hialuronic sunt cu precădere produsele cosmetice pentru față, precum serumuri, măști, creme hidratante, anti acnee, fiind considerat ingredientul vedetă al produselor de beauty.

Peptidele

Peptidele sunt lanțuri de aminoacizi ultra-puternice ce au rolul de a păstra aspectul tineresc al pielii. Peptidele funcționează precum niște transmițători care cer celulelor să producă elementele necesare pielii. Peptidele de colangen ajută la crearea colagenului și elastinei, proteine ce au rol benefic anti-îmbătrânire. Acestea acționează și ca antioxidanți, reparând pielea. Peptidele formează o barieră puternică pentru piele, îi oferă acesteia un aspect mai elastic, ajută la diminuarea ridurilor fine sau ameliorarea inflamației, ajută la refacerea matricei pielii. Se regăsesc de obicei în cremele antirid și serumuri pentru ten, alături de alte ingrediente cosmetice.

Vitamina C

Vitamina C cunoscută și sub denumirea de acid ascorbic, este o vitamină solubilă în apă, extrem de instabilă și este necesară pentru dezvoltarea și repararea țesuturilor corpului. Vitamina C ajută la formarea colagenului necesar pentru fermitatea și elasticitatea pielii, având totodată efecte importante și dovedite, printre care efecte anti-îmbătrânire, calmare, anti-oxidante, depigmentare, protecție solară. Serul, fiolele, cremele, măștile, uleiurile cu vitamina C îmbunătățesc luminozitatea pielii, reduc ridurile și creează o barieră protectoare împotriva toxinelor.

Retinolul

Retinolul este un derivat al Vitaminei A ce se transformă în acid retinoic atunci când este pus pe suprafața pielii. Retinolul reprezintă un ingredient cheie în produsele cosmetice, grație numeroaselor beneficii pe care le aduce acesteia: reduce la minim aspectul pielii cauzat de radicalii liberi, reduce semnele cauzate de îmbătrânire, crește capacitatea pielii de a menține umiditatea, făcând-o mai netedă și mai plină. Folosit regulat, reduce și desfundă porii și îndepărtează straturile de piele moartă. Regăsit în creme de ochi, pentru ten, seruri regeneratoare antirid, retinolul este unul dintre cele mai eficiente ingrediente în combaterea ridurilor și al primelor semne de îmbătrânire a pielii.

Uleiuri pe bază de plante

Uleiurile pe bază de plante nu pot lipsi nici ele din ingredientele cosmetice, datorită proprietăților naturale și beneficiilor aduse asupra tenului. Uleiul de migdale are proprietăți antiseptice, antirid și dezinfectate, ajutând chiar la reducerea petelor maronii. Uleiul de ricin are efect emolient, fiind preferat în produsele pentru demachiere. Uleiul de cocos este regenerant, antibacterian și hidratant, fiind bogat în vitamina K, vitamină ce ajută la netezirea ridurilor. Uleiul de arbore de ceai ajută la calmarea roșeții, reducerea mâncărimii și iritației pielii, combate pielea grasă, are proprietăți antiinflamatoare și antibacteriene. Utilizate în creme, loțiuni, măști de față, șampoane și balsamuri pentru păr, uleiurile pe bază de plante au puternice proprietăți antioxidante, antirid, antiinflamatoare, fiind extrem de populare în industria cosmetică.