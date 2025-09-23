Celebritatea unei cântărețe a devenit blestem pentru copilul ei! Băiatul trăiește în teroare la școală! ”Îl înjură de mama, el plânge”

O artistă celebră din România trece prin momente delicate după ce fiul ei de 9 ani a devenit ținta jignirilor colegilor. Copilul este atacat verbal atât la școală, cât și la clubul de fotbal, iar replicile răutăcioase îl lovesc chiar prin… mama lui! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cântăreața dezvăluie ce s-a întâmplat și cum a reacționat când băiețelul i-a mărturisit injuriile care i se aduc pentru că… are o mamă celebră!

Statutul de vedetă aduce de la sine și o serie de dezavantaje, mai ales atunci când copiii sunt judecați prin prisma numelui pe care-l au părinții. Adda nu ne ascunde faptul că Alex, fiul său în vârstă de 9 ani, se confruntă nu de puține ori cu răutăți din partea colegilor, care-i pun performanțele la îndoială.

Adda, jignită de către colegii fiului său

Mai mult, artista susține că i s-au adus injurii de către colegi fiului ei, lucru care-l afectează destul de mult pe acesta. În locul unei reacții, Adda a preferat să-i explice lui Alex să nu ia în seamă astfel de lucruri,

„La școală, dacă se ciondănește cu vreun copil, îl înjură de mine. Și se supără, are o sensibilitate, dacă-i zice cineva ceva de mine. Dar i-am explicat că fiecare spune ce aude pe acasă. Dar sunt copii”, a mărturisit aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Alex este elev la o școală de stat, deși părinții săi ar fi putut să-l înscrie la o instituție privată.

„Am vrut neapărat să-l dăm la stat. Am auzit însă multe povești de la școlile private și am fost șocată puțin. Uneori am regretat, dar vom vedea ce va fi. În primele zile la școală a fost îmbuzeală mare la intrare. E ceva de rău cu părinții”, a completat artista.

„Din păcate, e predispus la vorbe”

Recent, fiul acesteia a fost admis în urma probelor pe care le-a dat la academia clubului Rapid. Cu această ocazie, Adda a precizat că meritul este exclusive al copilului, și nu și al părinților, cum nu de puține ori aude acesta în jurul său.

„Alex a intrat la Academie la Rapid. A dat vreo patru probe. A intrat printre primii, pe forțele lui. Nu are nicio legătură cu noi. Din păcate, e predispus la vorbe: că vai, părinții săi cine sunt. Chiar e un copil foarte bun”, a adăugat acesta.

