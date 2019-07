Celebrități care sunt o sursă de inspirație pentru viitoarele femei de afaceri

Multe vedete, celebrități din showbiz au decis să acorde mai multă atenție timpului liber și să investească în anumite afaceri. Chiar dacă asta nu influențează cariera lor clădită cu greu până în prezent, ele doresc să-și manifeste spiritul antreprenorial în diferite moduri ingenioase, care au adus desigur și succesul așteptat. Ele au devenit o sursă de inspirație pentru femeile care își doresc să facă afaceri în ziua de azi.

Oprah Winfrey este cel mai bun exemplu de femeie de afaceri de succes. Este deja cunoscută în lume prin show-ul de televiziune: “The Oprah Winfrey Show“. A scris numeroase cărți și a cucerit deja titlu de “regina show-urilor televizate, în mass-media”. Oprah Winfrey a creat postul de radio Oxygen Media, este liderul companiei de producție Harpo Studio, a creat un nou brand de ceai numit “Oprah Chai Tea” care i-a adus profituri mari, pe care le-a donat în scop umanitar. Oprah Winfrey este o femeie de afaceri care își dorește să investească în oameni.

Actrița Gwyneth Paltrow a deschis un club online despre cărțile de bucate și a fondat GOOP, blogul său de lifestyle. Actrița a scris cărți de bucate împreună cu un renumit maestru bucătar Mario Batali. Una dintre acestea se numește “It’s All Good: Delicious Easy Recipes That Will Make You Look Good and Feel Great”, publicată în anul 2013.

Sarah Jessica Parker, actrița din “Sex And The City”, a deschis două magazine de pantofi demonstrând încă o dată că este o iubitoare entuziasmată a modei. Prima colecție de pantofi are denumirea SJP by Sarah Jessica Parker. Asta se vinde exclusiv în cele mai frumoase magazine din lume, în Nordstrom, Neiman Marcus, Bloomingdale’s. Al doilea magazin de pantofi conține și o colecție de accesorii, rochii LBD.

Kim Kardashian și surorile ei au lansat o colecție deosebită de blugi în magazinele Sears, care include trei stiluri ale acestei categorii de pantaloni: blugi în stil skinny numiți “The Kourtney”, blugi drepți cu talie joasă numiți “The Kim” și blugi largi și cu talie înaltă numiți “The Khloe”. Ele au dorit realizarea unei colecții de blugi pentru femeile cu forme.

În anul 2015, actrița Jessica Alba a lansat brandul de lifestyle denumit “The Honest Company”, care se bucură de o popularitate uriașă și în prezent, include și produse cosmetice și de înfrumusețare. Ea și-a dorit să vândă produse pentru bebeluși și alte articole destinate locuinței care să nu conțină deloc substanțe dăunătoare.

Victoria Beckham este deja renumită și prin brandurile Reebok și Estée Lauder.

O celebră femeie de afaceri este italianca Chiara Ferragni care a lansat în anul 2009 blogul “The Blonde Salad”, o excelentă revistă online de lifestyle și a ajuns să fie considerată un antreprenor digital foarte puternic în lume. Ea are acum pe Instagram peste 5 milioane de followers și peste 10 milioane de dolari câștigați din publicitate.

Renumitele actrițe gemene Mary-Kate și Ashley Olsen din serialul “Full House” au devenit fashioniste convinse, s-au lansat în lumea modei cu brand-urile The Row și Elizabeth & James, linii de vestimentație și accesorii de succes. În prezent sunt printre cei mai influenți designeri americani din lume.

Multe persoane din România sunt uimite de curajul și ambiția acestor femei de afaceri și le consideră o sursă constantă de inspirație. Ele își doresc să reușească ca antreprenori și să-și atingă obiectivele propuse în activitatea pe care o au. Femeile sunt curajoase în ziua de azi și nu se tem să se aventureze în lumea afacerilor.

Femeile sunt curajoase în ziua de azi și nu se tem să se aventureze în lumea afacerilor. Ele pot avea familie, copii, prieteni și în plus, pot face și afaceri pentru suplimentarea veniturilor. Ca viitor antreprenor, care poate nu are prea mulți bani să investească, o femeie va căuta să-și evalueze cunoștințele, abilitățile, talentul și va considera asta ca fiind principala contribuție la început în propria afacere. Apoi va căuta resurse financiare pentru că va trebui să investească și bani în afacerea sa.

O bună idee de afaceri este de exemplu crearea unui blog cu sfaturi de dietă, care poate fi realizat de o persoană ce are cunoștințe în domeniul alimentației pentru a scădea în greutate. Pentru a avea succes trebuie analizate tendințele pieței, acesta este un pas important atunci când alegi idei de afaceri. Sunt persoane dornice să se laude cu munca lor, să împărtășească din experiența și cunoștințele aplicate.

Ca în orice afacere, există și riscuri, pe care orice antreprenor trebuie să le cunoască și să aibă abilitatea de a le gestiona, astfel încât și ele să fie utile într-o anumită măsură în realizarea succesului.