Top modelul Cezara Tomenco este acuzată de fostul iubit, tot un fotomodel de talie internațională, că a mințit în fața polițiștilor și magistraților bucureșteni atunci când l-a acuzat că ar fi violat-o, ar fi torturat-o și ar fi bătut-o. Andre Bîrleanu a explicat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ce s-a întâmplat, din punctul său de vedere, în luxosul apartament din Piața Victoriei în noaptea în care Cezara Tomenco a luat cei doi copii ai cuplului și a dispărut pentru totdeauna. Acesta a dezvăluit, fără nicio reținere, că, de fapt, în spatele despărțirii se ascund fanteziile sexuale ale Cezarei, care refuza să facă sex cu el, dar își dorea, în schimb, să participe la orgii și chiar să întrețină relații sexuale cu animale.

Cunoscută mai mult în străinătate decât în România, Cezara Tomenco a mers, în această vară, la Secția 1 Poliție, unde s-a plâns de faptul că ar fi fost victima violenței domestice. Aceasta își acuza fostul iubit că ar fi bătut-o și ar fi agresat-o sexual, motiv pentru care solicita un ordin de protecție.

Pentru că nu a reușit să-i convingă pe anchetatori, fotomodelul s-a adresat Judecătoriei Buftea. Magistrații ilfoveni nu s-au putut, însă, pronunța, deoarece presupusele fapte erau reclamate în Sectorul 1 și deci nu era competentă teritorial să ia o decizie.

Cum a cunoscut-o Andre pe Cezara

După ce acuzațiile aduse de top modelul de origine basarabeană au ajuns atât în presa românească, cât și în cea internațională, Andre Vivien Bîrleanu a decis să rupă tăcerea. Bărbatul a povestit cum a cunoscut-o pe Cezara, în casa lui Bogdan Vlădău.

„În decembrie 2018 am ajuns în România și am mers, în vizită, la Bogdan Vlădău, care locuia împreună cu manechinul Gina Chirilă, care, ulterior, avea să-i devină nevastă. Atunci am cunoscut-o pe Cezara”, a spus Bîrleanu.

Acesta a explicat că cei trei tocmai veniseră de la așa-zisa clinică a Vanessei Amal Youness, iubita fostului şef al DGIPI Gelu Oltean, unde se drogaseră cu ayahuasca.

Andre Bîrleanu își amintește că, în ziua respectivă, Vlădău ar fi pus, la televizor, o prezentare a drogului șamanic ayahuasca și ar fi încercat să-l convingă să se alăture grupului de consumatori.

„Bogdan Vlădău mi-a spus că, pentru 500 de euro, mă pot droga împreună cu ceilalți, iar pentru 1.000 de euro pot beneficia de cameră privată”, a mai spus fotomodelul.

„Fosta mea concubină era bisexuală, dar avea și fantezii mai rar întâlnite”

Andre Bîrleanu spune că relația cu Cezara a început furtunos, iar după numai două săptămâni aceasta a rămas însărcinată. Relația a continuat să meargă bine și în casa celor doi a apărut și al doilea copil.

Cu toate că, din afară, pare că Bîrleanu și Cezara găsiseră toate ingredientele fericirii, lucrurile nu stăteau deloc așa. Andre Bîrleanu spune că top modelul evita să facă sex cu el, iar rarele momente de intimitate aveau loc numai după lungi insistențe venite din partea lui.

Totuși, acesta spune că viața sexuală a mamei celor doi copii ai săi era, în realitate, una dominată de fantezii greu de acceptat pentru majoritatea persoanelor.

„Fosta mea concubină era bisexuală, dar avea și fantezii mai rar întâlnite. Știu de la ea că făcea sex cu Gina Chirilă și cred că și cu Vlădău, pentru că Cezara adora sexul în trei.

Faptul că s-a culcat cu Gina este, pentru mine, o certitudine, pentru că au recunoscut amândouă.

În acest sens, Gina Chirilă mi-a lăsat de înțeles că a făcut sex cu fosta mea iubită în timp ce amandouă s-au aflat în Asia pentru realizarea unor ședințe foto”, a mai afirmat bărbatul.

„Vlădău m-a sunat și m-a înjurat încontinuu”

Mai mult, el spune că Gina Chirilă ar fi fost geloasă pe faptul că Cezara are o relație cu un bărbat și, din răzbunare, i-ar fi spus lui Vlădău că Bîrleanu i-ar fi pus mâna pe fund.

„Vlădău m-a sunat și m-a înjurat încontinuu. Au fost atunci înjurături pe care le-am auzit pentru prima dată. Sincer, nici nu-l credeam un om așa de inventiv”, a mai dezvăluit Andre Bîrleanu.

În ce privește relația de cuplu cu Cezara Tomenco, acesta susține că, în timp ce o ruga să-i arate mai multă afecțiune, ea i-ar fi spus că i-ar plăcea să facă sex cu 3,5 sau chiar 8 bărbați în același timp, dar și cu animale, cum sunt caii ori câinii de talie mare.

Clubul de swingeri din Paris a pus capac

În plus, Bîrleanu a mai arătat că, deși a făcut sex în trei cu iubita lui, alături de o altă femeie, aceasta i-ar fi cerut s-o ducă la un club de swingeri din Paris.

„Am vrut s-o duc acolo, să-i fac o bucurie, pentru că o iubeam. Eu sunt un om deschis atunci când vine vorba despre sex.

Dar când am făcut socoteala și am descoperit că povestea asta costă peste 14.000 de euro, mi-am dat seama că această femeie își bate joc de mine”, susține Andre Bîrleanu.

„Am bănuit, de la început, că vrea să-mi scoată copiii din țară”

Modelul masculin spune că relația s-a răcit din ce în ce mai mult, iar la un moment dat cei doi ajunseseră să doarmă în camere diferite.

„Mă săturasem de această situație. Știam că nu mai putem continua așa. De aceea, într-o seară, i-a scris un mesaj, din camera mea, în care am rugat-o să plece.

Ea și-a strâns lucrurile în trei ore, după care a luat copiii și a plecat ajutată de o prietenă, Laura Ene, împreună cu cei doi copii.

Când mi-a cerut pașapoartele și certificatele de naștere ale celor mici, am bănuit, de la început, că vrea să-mi scoată copiii din țară, fără acordul meu”, susține modelul.

Telenovela are noi episoade palpitante

Andre Bîrleanu a declarat că, după acest episod, Cezara i-a făcut reclamație la Secția 1, pentru violență în familie. Pentru că nu și-a putut susține declarația cu probe, aceasta s-ar fi adresat Judecătoriei Cornetu, instanță de care aparține chiar adresa vilei din Bragadiru în care locuiesc soții Bogdan și Gina Vlădău.

Ulterior, dosarul a ajuns pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, unde Andre Bîrleanu a fost audiat în calitate de pârât. Ca și la Secția 1, acesta a fost găsit nevinovat și spune că fosta lui concubină ar fi fost acuzată de denunț calomnios și inducere în eroare a organelor judiciare.

Telenovela fostului cuplu de top modele nu s-a terminat, însă, aici.

Cezara Tomenco a dispărut din viața lui Andre Bîrleanu cu copii cu tot, fără să-i mai permită tatălui să-i vadă pe cei doi.

Acesta spune că i-a trimis femeii mesaje, însă, deși le-a citit, nu i-ar fi răspuns la niciunul dintre ele. În consecință, Bîrleanu a depus la Secția 1 Poliție o plângere pentru dispariție și răpire.

Polițiștii au contactat-o pe Tomenco și, după ce au stabilit că cei mici, în vârstă de 1 și respectiv 3 ani, sunt împreună cu mama lor, au clasat plângerea.

Tatăl copiilor urmează să-și cheme în instanță fosta parteneră de viață, în condițiile în care nu are niciun venit oficial și nu ar avea resurse financiare pentru întreținerea celor doi copii mici.

Bogdan Vlădău: „Mie mi se pare că are probleme cu capul”

Contactat de CANCAN.RO, Bogdan Vlădău a declarat, referitor la acuzațiile care i se aduc: “Pe omul ăla l-a verificat cineva la cap? Dacă e normal? Ăsta e singurul meu comentariu în ceea ce îl privește pe Andre Bîrleanu. Băiatul trebuie testat dacă e nebun și dacă e nebun trebuie dus undeva frumos.

Repet, asta e tot ce am de spus despre Andre Bîrleanu. Mie mi se pare că are probleme cu capul și atâta tot, mai mult decât atât n-am ce să comentez. N-am ce să comentez pe tema respectivă în legătură cu omul ăsta”.

