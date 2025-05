Cine controlează de fapt cursul valutar? Declarații uluitoare la Dan Diaconescu Direct: „Nu a fost din cauza lui George Simion”

Într-o ediție recentă a emisiunii moderate de Dan Diaconescu, analistul politic Cozmin Gușă a conturat un tablou complex și tensionat al dinamicii politice actuale din România, sugerând că procesul electoral intern nu este izolat de influențele externe, ci dimpotrivă, reflectă ecourile unor confruntări geopolitice majore. Conform analizei sale, marile puteri precum Statele Unite și Rusia ar avea interese convergente în privința anumitor figuri politice din România, printre care și potențialul candidat Nicușor Dan.

A fost readusă în discuție lipsa unei reforme autentice a serviciilor de informații americane, un subiect sensibil care, în opinia lui Gușă, afectează și relațiile transatlantice. Contextul recent al unor procese legate de companii tehnologice din SUA, precum cele asociate cu Elon Musk, a fost folosit drept exemplu pentru a ilustra că instabilitatea și nesiguranța nu sunt doar caracteristici ale lumii politice românești, ci și ale marilor democrații occidentale.

Gușă indică o posibilă alianță de interese între Donald Trump și Vladimir Putin, cel puțin în privința poziționării față de România și a structurii de putere de la București. Ideea centrală avansată este că, în cazul în care cei doi lideri nu susțin ascensiunea unei figuri politice, precum Nicușor Dan, acesta ar putea avea dificultăți în a se impune, indiferent de susținerea internă sau de potențialul său electoral. Deși pare un scenariu greu de verificat empiric, el reflectă o veche temere din sfera analizei politice românești: că deciziile majore legate de guvernare și orientarea strategică a României sunt influențate decisiv de dinamica relațiilor internaționale.

Un alt element important al analizei a fost legat de situația economică și fluctuațiile recente ale cursului valutar. Gușă sugerează că explicațiile oficiale privind deprecierea monedei naționale – în special cele venite din partea guvernatorului Băncii Naționale a României – trebuie înțelese într-un context mult mai amplu. Fluctuațiile valutare nu ar putea fi atribuite simplist unor declarații politice interne sau unor figuri politice precum George Simion, ci ar face parte dintr-un ansamblu mai larg de presiuni economice globale și regionale. În opinia analistului, piața de capital reacționează extrem de sensibil la orice semnal de instabilitate, fie el politic, geopolitic sau economic.

Cozmin Gușă: E bombă, într-adevăr, dar tocmai ți-am spus că CIA-ul și restul serviciilor secrete din Statele Unite n-au fost reformate până în acest moment. Pentru că sunt probleme. E greu. Ai văzut că și departamentul ăla condus de Elon Musk a fost contestat în justiție. Complicat. A nevoios. 100% partea din Europa, partea din Europa, partea diplomatic-americană din Europa care n-a fost schimbată.

Dan Diaconescu: Și eu profit de momentul ăsta să încercăm să schimbăm rețelele, să vă spun un mesaj foarte straniu și interesant de la Muguri Isărescu, de la Banca Națională, cum ar veni, care, ce să vedeți, ne spune pe scurt că acea fluctuație de curs nu a fost din cauza lui George Simion. Dânsul spune că asta e fatalitatea, mă rog, criza economică mondială zice așa Mugur Isărescu a fost presiune istorică ne-am jucat cu focul dacă cineva vorbește de naționalizare piața de capital ce să facă dar cert este că astăzi cursul iar a luat o raznă cursul iar a crescut oricui e Nicușor președinte nu mai e George Simion deci cum îți explici asta Cozmin Gușă?

Cozmin Gușă: E atac, într-adevăr. De fiecare dată când am realizat emisiunile cu tine, a trebuit să jonglez între rețele. Am două rețele de wifi aici în casă ca să am și backup. Acum mă ajută telefonul. Sper să nu mi-atace și rețeaua de pe telefon ca să pot vorbi. Păi, Dane, nu pornim de la ideea așa începurăm, cum ziceți voi. Caracalu. Cum zice Caracalu. Da. Da. Cum zice Caracalu. Nu începurăm noi emisiunea asta vorbind despre faptul că Putin nu îl vrea președinte în România pe Nicușor, da? Dacă nu îl vrea Putin, nu îl vrea nici Trump. Pentru că Trump vrea ce vrea Putin în România și Putin vrea ce este.

Dan Diaconescu: Ai dreptate. Știi cum ești tu, Cosmin? Acum, scuze-mă, încă o dată țineți ideea. Deci Cosmin e undeva într-o zonă din asta, cum ar veni, izolată undeva în munți și cum vedem în filme de la Hollywood, când aia la Washington, nu știu ce, la New York, nu se mai descurcă, pleacă cu un desant din ăsta să duc cu un elicopter sau cu niște hammer-uri și să duc la unul care e izolat într-o cabană să-i salveze, știi? Să-i zic că, frate, avem nevoie de tine. Așa e Cosmin Gușă, care are toate informațiile astea.

Cozmin Gușă: Curte mare am, păzesc câinii, într-adevăr. Am câini care mă păzesc aici. Am sistem… Am sistem de camere care alertează dacă cumva vine cineva să mă deranjeze și într-adevăr am comunicat astăzi pe toate meridianele. Dar ce vă spun eu, vă rog să aveți încredere, Putin și Trump nu îl vor președinte pe Nicușor Dan și atunci vin inclusiv la treaba cu Banca Națională a României. Dacă ei doi se forțează, Putin și cu Trump, Muguri Isărescu nu mai are ce să facă.