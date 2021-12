Alina Bondocu ocupă, în prezent, poziția de „director de cabinet” în cadrul Autorității pentru Digitalizarea României. Însă, înainte să ajungă în acest punct, tânăra s-a ocupat cu alte joburi care nu sunt înrudite cu poziția din prezent. Cine este și cu ce se ocupă, de fapt, Alina Bondocu?

Alina Bondocu face parte, în prezent, din ADR – Autoritatea pentru Digitalizarea României. Aceasta ar fi ajuns în instituție cu ajutorul președintelui Octavian Oprea. Potrivit informațiilor oferite de romaniatv.net, aceasta i-ar fi amantă. Iar, atunci când s-a aflat despre numirea ei în funcția de „director de cabinet”, mai mulți membri din echipă au început „să-și dea coate pe la colțuri”. Încă de anul trecut, Alina Bondocu este membră a acestei instituții din România.

ADR a luat naștere în anul 2020, iar instituția își propune ca românii să fie ajutați să ajungă la un nivel al competenţelor digitale comparabil cu cel al celorlalţi europeni. Iar, pentru ca acest lucru să funcționeze, instituția are nevoie de specialiști competenți.

Cu ce se ocupa Alina Bondocu înainte să ajungă în ADR

Înainte ca Alina Bondocu să ocupe poziția de „director de cabinet” în cadrul ADR, aceasta avea un alt job, dar care nu se leagă de instituția în cauză. Înainte de integrarea sa în anul 2020 în instituție, Alina Bondocu se ocupa cu poziția de animatoare în cadrul unui local. De asemenea, aceasta este un make-up artist de succes. A absolvit Facultatea de Jurnalism din cadrul Spiru Haret, în București, dar, mai apoi, s-a orientat către altă filieră profesională.

A fost „sandwich artist”, iar, ulterior, a reușit să ajungă manager al firmei la care lucra la momentul respectiv. Dorind să facă și altceva, a ales să se „reprofileze”, așa că a intrat în lumea beauty, specializându-se ca make-up artist. În prezent, pentru un machiaj profesional, Alina ar încasa și suma de 250 de lei.

De asemenea, ea activa și pe poziția de hostess în mai multe cluburi de noapte din Capitală, printre care Le Gaga sau Princess. Însă, a renunțat destul de repede la acest mod de a-și câștiga banii și s-a reorientat.

Legătura dintre Alina Bondocu și Octavian Oprea, președintele ADR

După un timp, însă, Alina Bondocu l-a întâlnit pe Octavian Oprea, președintele Autorității pentru Digitalizarea României. Despre cei doi se povestește că ar avea o relație de dragoste secretă. Totuși, în prezent, Alina are familie, este căsătorită și are un copil. Din dorința ca instituția să aibă oameni de încredere, cel mai probabil președintele ADR a dorit ca Alina să fie parte a acestei instituții.

Pentru romaniatv.net, Alina Bondocu a făcut o serie de declarații despre poziția pe care o ocupă în prezent. Însă, aceasta susține faptul că nu este angajată pe poziția de ”director de cabinet”, așa cum reiese din declarația de avere, ci ar fi consilier: ”M-am angajat acum 1 an la ADR. Am dat și un concurs de curând. Oricine se poate angaja aici dacă dă un concurs. Am fost director de cabinet, dar acum sunt consilier gradul 1A la Ghișeul.ro”.

Totodată, potrivit declarației sale de avere, postată pe ADR, în anul precedent ea a încasat venituri în valoare de 148.000 de lei din servicii de frizerie.

Jurnaliștii au întrebat-o dacă este adevărat zvonul potrivit căruia Alina ar fi amanta directorului ADR. Aceasta a răspuns: ”Sunt niște acuzații destul de grave care nu-și au rostul. Eu sunt căsătorită de aproape 4 ani și sunt cu soțul meu de aproape 16 ani”.

Despre Autoritatea pentru Digitalizarea României

”Autoritatea pentru Digitalizarea României este structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului. ADR are rolul de a realiza şi coordona implementarea strategiilor şi a politicilor publice în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale”, se arată pe adr.gov.ro.

Sursă foto: ROMANIATV.NET