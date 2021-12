Cine primește cei mai mulți bani dintre actorii serialului ”Las Fierbinți”? Vei rămâne surprins cu cât este plătit pentru fiecare episod

Serialul ”Las Fierbinți” se difuzează pe PRO TV de mai bine de 10 an. Având un succes extrem de mare în România, și salariile actorilor sunt pe măsură. Află care este cea mai mare încasată și cine beneficiază de această sumă.

Unul dintre cele mai dificil de interpretat este personajul ”Celentatno”. Rolul i-a venit lui Adrian Văncică, iar munca lui este răsplătită cu 1.500 de euro. Atât câștigă artistul pentru fiecare episod filmat.

Se pare că Adrian și-a negociat bine veniturile, iar lunar încasează sume chiar frumușele. Însă, actorului nu i-a fost așa ușor să intre în pielea personajului, pentru că rolul nu a fost unul chiar atât de simplu de interpretat. Așadar, suma pe care o primește este una binemeritată.

Ce sumă câștigă Mihai Bobonete în serialul ”Las Fierbinți”?

A doua cea mai mare sumă încasată de către un actor care joacă în serialul ”Las Fierbinți” este de 1.000 de euro. Cel care beneficiază de această sumă este Bobonete. El joacă cu rolul cârciumarului în serial. Acești bani îi încasează încă din anul 2012, atunci când a început filmările.

Chiar dacă nu câștigă la fel de mult ca ceilalți doi colegi, Anca Dumitra, care la rândul ei a făcut senzație cu interpretarea personajului ei, Gianina, primește pentru fiecare episod filmat suma de 500 de euro, scrie Showblitz.ro.

Nu o să îți vină să crezi cu ce se ocupa ”Celentano” înainte de a juca în serialul de pe PROTV

Interesant este faptul că actorul Adrian Văncică a avut o cu totul altă ocupație înainte de rolul său în „Las Fierbinți”. Potrivit declarașiilor sale date în cadrul unei emisiuni la radio, el a locuit în Coreea de Sud și a lucrat într-un parc de distracții pentru copii.

”Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo, atunci când a fost Campionatul Mondial de fotbal. Atunci am pierdut foarte mulţi bani, pentru că se făceau pariuri pe cine va câştiga meciurile. Am lucrat într-un parc de distracții, imens”, a povestit Văncică, în urmă cu ceva timp, la Rock FM.

