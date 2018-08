Combina frigorifica – ce specificatii cauta romanii in 2018?

Combina frigorifica este unul din cele mai dragi electrocasnice mari si mici din orice gospodarie – alaturi de fiare de calcat, prajitor de paine, masini de spalat cu uscator, alte masini de spalat rufe cu programe speciale de ingrijirea tesaturii, vitrine frigorifice, aparate de gatit, lazi frigorifice, aer conditionat, home cinema, roboti de bucatarie.

Aproape ca nu exista zi sa nu punem mana pe usa de la frigider ca sa luam sau sa adaugam ceva de mancare. In cautarea unui plus de confort si de spatiu, multi romani aleg sa-si schimbe clasicele frigidere cu alte combine frigorifice aspectuoase (combina frigorifica albatros), unse cu tot felul de caracteristici imbietoare, numai bune pentru a le incredinta siguranta alimentelor de consum. Si totusi, la ce specificatii se uita romanii in 2018 cand vine vorba despre achizitionarea unei noi combine frigorifice?

Combina frigorifica SAMSUNG RL4353RBASL, 435 l, 185 cm inox

Combina frigorifica – 11 trenduri in preferintele romanilor

Functia No Frost clasa energetica superioara / full no frost. Full nofrost este cea mai importanta functie pe care romanii o cauta la o combina frigorifica. Acest lucru este justificat daca ne gandim ca decongelarea era o adevarata corvoada pentru parintii nostri.

Plata in rate. Exista romani care nu-si permit sa cumpere o combina frigorifica performanta cu plata pe loc si atunci cauta optiuni in magazine pentru plata in rate.

Caracteristici speciale: neo frost, inox antiamprenta, full nofrost, afisaj led, dozator apa, alarma de avertizare, sistem performant de iluminare interioara – iluminare led, alte accesorii aparate frigorifice incluse, sertar garden fresh, sistemul de racire optimizat. Un dispenser apa este util mai ales cand vrei sa te racoresti cu apa rece, fara sa deschizi frigiderul.

Rafturi ajustabile. Romanii apreciaza flexibilitatea oferita de anumite modele de combine frigorifice de a ajusta rafturile ori de cate ori vor. Astfel nu vor mai exista alimente sau recipiente (oale cu mancare) carora sa nu le gasiti loc inauntru .Clasa energetica superioara. E un lucru ca romanii au inteles cum functioneaza investitiile pe termen lung. Astfel multi aleg sa cumpere o combina frigorifica cu eficienta energetica buna, chiar daca la achizitionare trebuie sa scoata mai multi bani din buzunar (de exemplu combina frigorifica whirlpool blf , beko rcna400e20zxp , combina frigorifica arctic ak603504 si combina frigorifica indesit lr8 s1). Producator. Romanii se ghideaza in continuare dupa reputatia producatorului cand cumpara o combina. Cele mai frecvente cautari fac referire la combina frigorifica bosch, combina frigorifica arctic ak603504 , combina frigorifica no frost samsung, combina frigorifica indesit, combina frigorifica whirlpool , combina frigorifica neofrost beko, combina frigorifica samsung, combina frigorifica nofrost bosch, combina frigorifica whirlpool blf, combina frigorifica lg, combina frigorifica hotpoint, combina frigorifica gorenje, combina frigorifica beko (de exemplu beko rcne520e20dzm, beko rcna400e20zxp si beko rcna400e21dzxp) . Combine frigorifice side by side. Acest tip de combine ii atrage din ce in ce mai mult pe romani, datorita aspectului contemporat, diferit de cel clasic.

8.Aparat frigorific cu volum net total mare. Exista o preferinta pentru combinele frigorifice de mari dimensiuni. Acesta isi gasesc cu usurinta locul in familiile numeroase sau in case mari (exemplu beko dbk386wdr si samsung rb31fwrndsa ).

9.Combina frigorifica frigorifica incorporabila. Este relativ un trend nou in cazul combinelor frigorifice. Dar romanul care a inceput sa incorporeze cam tot ce se poate la bucatarie, nu se va opri chiar la combina.

10.Culoare. Cei mai multi romani s-au plictisit de clasicul alb si sunt nerabdatori sa-si mobileze. Casa cu combine frigorifice in culori moderne: inox, argintiu, negru, marble, bej, grafit metalizat, rosu, albastru (de exemplu combina frigorifica beko dbk386wdr si samsung rb31fwrndsa).

11.Comanda online. A crescut numarul combinelor frigorifice comandate online, prin adauga in cos virtual. Acest lucru este valabil si in cazul altor electrocasnice mari (masini de spalat, plite incorporabile, masini de spalat vase, aparate de curatat, masini de preparat paine, statii de calcat, cuptoare cu microunde, cuptoare incorporabile, smart home, uscator de rufe etc) si electrocasnice mici.

Recomandari combina frigorifica de la evoMAG

combina frigorifica arctic no frost Combina frigorifica Artic AK60360MT+, volum net total 331 l, Clasa A+ (Alb)

– Combina frigorifica BEKO RCNA400E20ZGB, 347l, Neo Frost, eficienta energetica Clasa A+ (Sticla-Negru) – volum net frigider 250 litri, volum net congelator 97 litri

Combina frigorifica Liebherr Confort CN 4213, volum net total 294 l, eficienta energetica din Clasa A++, NoFrost, H 186.1 cm alb

– Combina frigorifica Samsung RB31FWRNDSA/EF, 310 l, No Frost, eficienta energetica din Clasa A+, Argintiu

– Combina frigorifica Beko RCSA400K20DW, volum net total 377l, Clasa energetica A+ (Alb)

– Combina frigorifica Daewoo RN-307RDQB, volum net total 305 l, Clasa energetica A+, full No Frost, Dispenser apa, Display Touch-Control (Negru)

– Combina frigorifica Indesit LR8 S1 W, 339 l, Clasa energetica A+, H 187 cm (Alb)

