Concurenta de la Kanal D care i-a păcălit pe turci! S-a dus însărcinată la show-ul matrimonial

Andreea Mantea a făcut senzație în lumea televiziunii cu emisiunea Puterea Dragostei, filmată în Turcia, însă după ce proiectul s-a încheiat, vedeta de televiziune a revenit pe meleaguri românești și a pus bazele altei producții marca Kanal D. Așa a apărut Casa Iubirii, un show matrimonial, unde tineri din întreaga țară vin să-și găsească jumătatea. Printre ei s-a numărat și Larisa Groza, o tânără care a pus sufletul multora pe jar și care a „golit” conturile postului TV, după ce telespectatorii au votat-o de nenumărate ori favorită. Blondina a fost printre preferatele oamenilor de acasă, care o urmăreau cu sufletul la gură. A intrat în casă să-și întâlnească alesul, însă sufletul ei pereche se afla în afara competiției. A rămas însărcinată, însă a continuat să apară în emisiunea turcilor!

Larisa Groza s-a numărat printre concurentele îndrăgite de la Casa Iubirii. Telespectatorii fideli au votat-o de nenumărate ori să fie favorita acestui show matrimonial, iar ea a reușit să ia multe cecuri la sfârșit de săptămână. Favoritul săptămânii intră în posesia unui cec în valoare de 5000 de lei, după ce este cel mai votat concurent de către telespectatori.

Ei bine, tânăra a intrat în emisiune cu speranța să-și găsească jumătatea, după o relație amoroasă eșuată în afara producției. Și-a încercat norocul, ba chiar a avut unele tentative de relație, însă nimeni n-a cucerit-o definitiv.

Motivul pentru care nu și-a dorit o relație în timpul emisiunii a ieșit abia acum la iveală. Tânăra a dat mai multe șanse relației de iubire cu bărbatul care o aștepta în afara competiției.

Între timp, a rămas și însărcinată cu el, iar imediat cum a aflat a cerut eliminarea ei din show-ul matrimonial. Ar fi ținut secret faptul că așteaptă un copil. Lucrurile nu s-au întâmplat rapid, așa cum ea și-ar fi dorit, iar eliminarea ei a mai durat ceva timp. La puțină vreme de la ieșirea ei din Casa Iubirii, Larisa și-a făcut curaj și a anunțat că este însărcinată.

„POVESTEA NOASTRĂ a început înainte de “casa iubirii”. Ne-am cunoscut pe 24 decembrie, ne-am văzut pentru prima dată pe 25 ianuarie, însă relația noastră a durat două luni, ambii venind cu probleme de neîncredere din trecutul nostru. Încercând să-l uit, m-am înscris la emisiunea “casa iubirii”, am încercat să cunosc persoane noi, caractere noi.

Însă timpul trecea, el tot în mintea mea rămânea. La prima mea eliminare din emisiune am reluat legătura, însă nu pentru prea mult timp. Am decis să mă întorc în emisiune pentru a-mi mai da o șansă. Din dorința de a ne împăca, s-a înscris și el la casting pentru mine. În vacanța dintre sezoane, am decis să renunț la sezonul trei pentru el.

Ne-am întâlnit, ne-am împăcat pentru câteva zile, apoi am decis să continui în sezonul trei din frica de a nu suferi încă o dată . Înainte de a părăsi emisiunea cu o săptămână, am aflat ca SUNT ÎNSĂRCINATĂ. Imediat ce am părăsit emisiunea, l-am anunțat și împreună am decis că este semnul LUI DUMNEZEU că suntem făcuți unul pentru altul. Suntem foarte fericiți împreună.

Mi-am dorit să primiți de la mine acestă veste, dar chiar și așa sper s-o primiți cu bucurie. Celor care vă bucurați, vă mulțumesc, celor care mă judecați vreau să vă spun că nu am timp să vă urăsc pentru că sunt prea mult ocupată să iubesc”, se arată în postarea făcută de fosta concurentă de la Casa Iubirii.