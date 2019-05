Concurentă de la un super-show PRO TV, șantajată de amant cu filmulețe de la o orgie!

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă dezvăluie, în exclusivitate, un caz năucitor, care a fost ținut ascuns până acum. (Cel mai bine platit job din București) Marinela, fostă concurentă de la un super-show PRO TV, a ajuns să fie șantajată de iubit cu filmulețe intime. Polițiștii au efectuat, deja, percheziții, iar judecătorii l-au condamnat pe inculpat la închisoare. Atenție, vă prezentăm documente în premieră din dosar.

În vara lui 2013, în timp ce se afla în locuința Marinelei, iubitul (M.G.D.) a sustras un hard disk dintr-un laptop, pe care era stocată o înregistrare video în care fosta concurentă de la “Mă însoară mama” apărea în ipostaze intime cu fostul ei prieten (T.F.C.).

Ulterior, folosindu-se de un profil fals creat pe rețeaua Facebook, sub numele Ș.I., bărbatul i-a trimis Marinelei, prin aplicația Messenger, mai multe fotografii compromițătoare. Acestea au fost create de inculpat prin capturi de tip screen-shot de pe înregistrarea video copiată de pe hard diskul sustras.

Marinela, șantajată să vină în camera unui hotel!

În poze, Marinela apărea întreținând raporturi sexuale cu fostul iubit. Ce a urmat este incredibil. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, documente explozive din dosar.

“Inculpatul o amenința pe persoana vătămată că va da în vileag fapta compromițătoare, dacă aceasta nu va accepta să se întâlnească cu inculpatul la Hotel Parc, în scopul de a dobândi în mod injust, de la persoana vătămată, foloase de natură sexuală, iar concomitent cu mesajele trimise numitei victimei, și în același scop, pentru a leza libertatea psihică a persoanei vătămate, inculpatul a postat două fotografii indecente în care era surprinsă persoana vătămată, pe pagina de Facebook a show-ului de televiziune denumit «Mă însoară mama» difuzat de postul de televiziune Pro TV, show la care participa și persoana vătămată, inculpatul sugerând, în comentariile postate la fotografii, că ar deține și alte asemenea fotografii”, au stabilit magistrații.

“I-a spus că nu va păți ceva rău, fiind vorba de o «dorință sau o plăcere»”

Cauza a fost înregistrată la judecătorie la data de 04.07.2018, iar Marinela s-a constituit parte civilă în procesul cu suma de 20.000 lei, ca daune morale.

“Persoana vătămată a precizat că, după ce a vizualizat cele două fotografii și a citit mesajele respective, a trimis prin intermediul aplicației de Messenger un mesaj lui Ș. I., prin care îl atenționa că nu este corect și legal ceea ce face și că îi aduce prejudicii de imagine.

În seara zilei de 01.03.2018, persoana vătămată a primit un nou mesaj de la Ș. I., prin care acesta îi transmitea că a înțeles greșit mesajul transmis și că o așteaptă în ziua de duminică, la ora 17, la Hotel Parc (din mun. S______ n.n.), pentru a-i arăta despre ce este vorba, întrebând-o dacă este de acord.

Imediat după acel mesaj, numitul Ș.I. și-a transmis un alt mesaj, prin care o atenționa că îi va trimite câteva fotografii, persoana vătămată primind prin intermediul aplicației respective un număr de 10 fotografii, în care aceasta apărea fie în poziții indecente, fie întreținând raporturi sexuale orale și normale cu un bărbat a cărei față nu se observa.

Numitul Ș.I. i-a mai spus persoanei vătămate că joacă foarte bine în filme pentru adulți, iar întrebându-l de unde are fotografiile și ce are de gând cu ele, acesta i-a răspuns că va afla când se vor întâlni. La finalul convorbirii, numitul Ș. I. i-a spus că nu va păți ceva rău, fiind vorba de o «dorință sau o plăcere», întrebând-o dacă rezervă cameră duminică, pentru a putea discuta «mai profund»”, este un alt pasaj din dosar.

A admis faptul că și-a înșelat iubitul

În fața magistraților, Marinela a mai declarat că, după postarea celor două fotografii pe pagina de Facebook a emisiunii „Mă însoară mama”, a avut de suferit, în sensul că partenerul ei din emisiune și mama acestuia nu îi mai răspund la telefoane și mesaje. De asemenea, a mai declarat că respectiva filmare a fost efectuată în anul 2013, în casa mamei sale, însă ea nu a fost de acord, deși partenerul ei i-a cerut în mai multe rânduri să filmeze raporturile sexuale pe care le întrețineau.

“Persoana vătămată a declarat că a avut o relație și cu inculpatul în perioada cât a fost în relații de concubinaj cu numitul T. F. C., iar inculpatul o vizita frecvent, mai mult persoana vătămată întreținând și până la data audierii relații sexuale cu acesta. Persoana vătămată a mai declarat că inculpatul avea și cheie de la locuința acesteia, iar în ziua de 07.03.2018, când și-a adus aminte de laptopul pe care avea salvată filmarea, s-a deplasat la un service, pentru a recupera datele de pe calculator, însă cu această ocazie a aflat că de la laptop lipsește hard diskul, persoana de la service spunându-i că cel care l-a scos a forțat laptopul cu un cuțit”, au notat magistrații.

Ce au ridicat polițiștii în urma percheziției

Logic, procurorii au efectuat percheziții de unde au strâns dovezi sufieciente. “La domiciliul inculpatului au fost descoperite un laptop marca Acer, aparținând inculpatului, pe care se aflau stocate mai multe fotografii reprezentând capturi tip screen shot de pe o filmare video în care apare persoana vătămată în timp ce întreține raporturi sexuale cu numitul T. F. C, precum și un suport optic DVD pe care se găsește stocată filmarea în cauză.

Cu prilejul percheziției informatice efectuate asupra următoarelor bunuri: un laptop marca Acer Aspire, carcasă de culoare neagră, funcțional, cu seria xxxxxxxxxxxxx, un telefon mobil marca Huawei C__-L21, carcasă de culoare neagră, dual sim, cu seriile IMEI nr. xxxxxxxxxxx și xxxxxxxxxxx, funcțional, un suport optic tip DVD, marca D-MAX DVD-R PLATINUM 16X, bunuri ridicate de la domiciliul inculpatului cu ocazia efectuării percheziției domiciliare, respectiv un hard disk pentru laptop marca WD Scorpio Blue, model WD3200BPVT-75ZESTO, pe care inculpatul M. G. D. l-a predat de bunăvoie organelor de poliție, declarând că este hard diskul pe care l-a sustras din laptopul persoanei vătămate, au fost descoperite un fișier film tip AVI, denumit «MVI_0001», conținând o înregistrare video în care persoana vătămată întreține raporturi sexuale cu un bărbat, identificată pe suportul optic tip DVD, marca D-MAX DVD-R PLATINUM 16X, precum și un folder denumit tot «MVI_0001», conținând 9198 fișiere de tip imagine JPG, anume capturi de tip screen shot ale fiecărui moment de pe filmarea sus menționată, identificat în laptopul marca Acer Aspire”, au notat magistrații.

Răzbunare cruntă

Rănit în orgoliu și supărat pe faptul că Marinela nu a acceptat să se vadă cu el, amantul a trecut la atac. “Întrucât persoana vătămată nu i-a răspuns, inculpatul s-a enervat și de pe contul fictiv sus menționat a postat pe pagina on line a emisiunii «Mă însoară mama», difuzată de postul de televiziune Pro TV, la care participa și persoana vătămată, două fotografii pe care le obținuse prin efectuarea de capturi de ecran de pe înregistrarea găsită pe hard diskul sustras de la persoană vătămată, fotografii în care persoana vătămată apărea îmbrăcată sumar”, este un alt pasaj din dosar.

Condamnat la închisoare cu suspendare

În cele din urmă, după ce toate părțile implicate au fost audiate, magistrații au ajuns și la o sentință. “În baza art. 396 alin. (1), (2) si (10) C. proc. pen. condamna pe inculpatul M. G. D. La pedeapsa de 1 an și 10 luni închisoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj în formă continuată (trei acte materiale). În baza art. 396 alin 1, 2 și 10 Cod procedura penala condamnă pe inculpatul M. G. D. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii și furt.

În baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal rap. la art. 38 alin. 1 Cod penal contopește pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 1 an și 10 luni închisoare la care va adăuga un spor de o treime din cealaltă pedeapsă respectiv două luni pedeapsa totala aplicată fiind de 2 ani închisoare. În baza art. 91 C . pen . dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și va stabili un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispozițiilor art. 92 C . pen”, a fost decizia magistraților în primă fază.

Ulterior s-a ajuns și la Curtea de Apel Craiova, iar în urmă cu o lună s-a dat verdictul final: “Admite apelurile. Desființează în parte sentința apelată și rejudecând: Majorează termenul de supraveghere de la 2 ani la 4 ani. Majorează perioada pe parcursul căreia inculpatul va presta munca neremunerată în folosul comunității de la 60 de zile la 120 de zile”.