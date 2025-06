Conversația lui Nicușor Dan cu Donald Trump ar fi fost aranjată cu bani. Robert Turcescu face dezvăluiri la Dan Diaconescu Direct

În cea mai nouă ediție a emisiunii lui Dan Diaconescu rolul de invitat l-a avut Robert Turcescu. Printre altele, cei doi au analizat, din nou, acțiunile lui Nicușor Dan și au disecat subiectul legat de discuția pe care acesta a avut-o cu Donald Trump. Ce spune Robert Turcescu despre asta?

În cadrul ediției din data de 14 iunie a emisiunii Dan Diaconescu Direct rolul de invitat a fost jucat de Robert Turcescu. Acesta a vorbit despre Nicușor Dan și acțiunile sale de când se află în funcția de președinte. Și nu a ezitat să își spună deschis părerea despre discuția pe care acesta ar fi avut-o cu Donald Tump.

Așa cum spuneam, în cea mai recentă ediție a emisiunii lui Dan Diaconescu a fost invitat Robert Turcescu, care a pus, din nou, tunurile pe Nicușor Dan. Acesta supune că discuția președintelui cu Donald Trump ar fi fost aranjată pe bani.

„Robert Turcescu: Care Casa Albă? Navrotski este singurul șef de stat care nu i-a răspuns la felicitări. El l-a felicitat, bineînțeles că Navrotski nu i-a răspuns, având în vedere că s-a dus să-l sprijine pe celălalt. Deci polonezul ăsta nu i-a răspuns la felicitări.

Cu Donald Trump e un mister. A vorbit cum? L-a sunat cineva cu fiul lui Donald Trump pe telefon și i-a dat lui Donald, i-a zis: Tata… E ăsta din România, săracul. Vorbește, zi ceva, două vorbe, cinci minute, te rog frumos că este săracul, e în depresie. Nu mă, nu vorbesc. Hai mă, tată, că un prieten bun de-ai lui a și marcat un milion în cont, înțelegi? Zi două vorbe. Și atunci Donald Trump a spus: Hey, Mr. Nicușor, Mr. Dean. Știi că așa i se spune, dar de fapt i se spune Mr. Bean, mai nou. Înțelegi, nu e Mr. Dean e Mr. Bean.

DD: Și tu spui că s-a plătit un milion de parai?

Robert Turcescu: Spun că pe telefonul ăla care n-a fost un telefon din ăla, cum să spun… de Biroul Oval, să stea Donald Trump să aștepte să se facă legătura prin centrale. A fost un dialog prin telefonul mobil. Al lui se pare Don Junior, înțelegi? Iar Don Junior l-am văzut la București, înțelegi? E genul ăla care, știi cum era, zicea un om: că nu se dă jos din pat fără un milion. Nu-și pune telefonul la bătaie să vorbească cineva cu tatăl lui fără să de fi decartat înainte.

DD: Adică Don Junior a primit niște bani, l-a sunat pe Nicușor Dan și apoi s-a mers la tatăl lui în birou, sau acasă, și a zis, na.

Robert Turcescu: Da, a zis: Nicușor, hai că sunt cu tata acum, ți-l dau să vorbești cu el. Sau poate Nicușor era la rândul lui cu un prieten al lui Don Junior lângă el și pe telefonul acela… în felul ăsta. Casa Albă a confirmat că a avut locul convorbirea, dar n-a confirmat nimic. Și de ce spun că este suspectă toată chestia asta și e la nivel de au vorbit nu ca de la președinte la președinte. Și ca de la Donald Trump la Nicușor Dan.

Deci n-a fost o discuție din categoria discuțiilor oficiale în care vorbești o chestie de genul ăsta, știi? Pentru că Donald Trump nici până la această oră nu a spus că a vorbit cu el la telefon. Când vorbești prin circuitul oficial al Casei Albe, da? Tată! E altceva, da? Automat. Scriu ăia acolo pe contul lui Donald Trump.

Donald Trump are mai multe conturi pe X, înțelegi? Are un cont care este făcut de Casa Albă în numele președintelui și care are, nu știu, două milioane și ceva sau mai puțin chiar de urmăritor. Și există contul ăla de X al lui Donald Trump personal, da? Care are o sută și ceva de milioane de urmăritori, da? Pe contul de Casă Albă ar fi trebuit să apară scris acolo dacă avea loc această convorbire. Am avut o convorbire cu domnul președinte, cu tare, cu tare, Nicușor Dan al României. Mă, n-a apărut nimic!”, a spus Robert Turcescu.