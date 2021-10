Cristina Ștefania, sexy și mulată! Ținuta cu care iubita lui Speak i-a pus pe jar pe internauți. „M-am îndrăgostit…”

Cristina Ștefania i-a surprins pe urmăritorii din mediul online cu ultima postare de pe rețelele de socializare. Iubita lui Speak a îmbrăcat o ținută sexy și mulată, ce i-a scos formele în evidență. Internauții i-au admirat posteriorul bombat și s-au grăbit să aprecieze postare.

Logodnica lui Speak trage din greu la sala de fitness pentru a-și menține trupul foarte bine tonifiat și pentru a întoarce privirile tuturor ori de câte ori iese din casă. Fiecare apariție a acestei este provocatoare, iar cu ultima postare de pe Instagram i-a pus pe jar pe urmăritorii din mediul online. (CITEȘTE ȘI: DISCUȚIE ÎN PUBLIC ÎNTRE SPEAK ȘI ȘTEFANIA: ”AI PROBLEME MARI CU PSIHICUL”. DE LA CE A PORNIT TOTUL)

Tânăra s-a fotografiat într-o ținută extrem de mulată, cei i-a scos formele în evidență și mai ales posteriorul bine lucrat. Cu un look sport, format dintr-o pereche de colanți negri scurți și o bustieră în aceeași culoare, iubita lui Speak i-a cucerit pe internauți.

Fanii din mediul online nu s-au putut abține și au apreciat imediat fotografiile postate și au umplut secțiune de comentarii complimentându-o pe tânăra.

„Ce corp perfect ai”, „Ești absolut minunat de superba!!”, „ Bestie, ești o bestie”, „M-am îndrăgosti”, au fost câteva dintre comentariile primite.

„Mai dă-ne și noua din frumusețea ta”, „Cu niște silicoane de 350 ml ai fii superbă”, „Norocos iubitul tău, arăți minunat”, „Transmite domnului Speak că face treabă bună”, au mai spus internauții.

Cristina Ștefania, despre operațiile estetice

Cristina Ștefania este foarte deschisă cu fanii din mediul online și îți ține la curent pe aceștia cu tot ce face, mai ales când vine vorba despre rutina sa zilnică și antrenamentele de la sala de sport. Aceasta militează pentru un stil de viață sănătos și le-a arătat fanilor ce tip de antrenamente face pentru a arăta atât de bine.

Nu există zi din săptămână în care Ștefania să nu meargă la sală sau să se antreneze acasă și să le arate fanilor ce exerciții preferă. Însă, chiar dacă cei care o plac sunt la curent cu antrenamentele pe care le face și cu rutina ei, totuși, n-au putut să nu se întrebe dacă a mai primit și ceva ajutor de la medicule estetician.

„Nu, nu am nicio operație estetică. La un moment dat auzisem chiar că am nasul făcut și am spus și atunci mulțumesc. Dacă arată ca un nas operat, atunci cred că e de bine.”, le-a răspuns Ștefania.

