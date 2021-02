Croitoru resimte presiunea play-off-ului: „Fac un apel la jucători, pentru că meciul de la Arad va fi cel mai important!”

Antrenorul FC Botoşani, Marius Croitoru, a declarat la conferința de presă premergătoare duelului de la Arad că meciul cu UTA va fi probabil cel mai important din acest sezon, pentru că o victorie poate creşte şansele de participare ale formaţiei sale în play-off.



„O victorie a noastră poate clarifica multe lucruri. Cel puţin pentru noi lucrurile se pot aşeza pe făgaşul normal. Poate că suntem favoriţi cu UTA, dar nu va fi uşor. Fiecare echipă vrea să câştige, indiferent de problemele pe care le are. Ei într-adevăr au anumite probleme (n.r. – cazuri de COVID-19), dar şi noi am avut în acest campionat. Iar acest avantaj se poate nivela dacă nu eşti concentrat, dacă nu te ridici la importanţa jocului şi a punctelor. De aceea fac un apel la jucătorii mei pentru că va fi probabil cel mai important meci din acest sezon pentru noi. Statistica spune că ei nu stau bine acasă… la fel şi noi sezonul trecut am câştigat un singur meci acasă. Dar noi suntem o echipă foarte bună de deplasare. Aşa că vom merge la Arad să câştigăm”, a declarat Marius Croitoru.

Tehnicianul moldovenilor nu a uitat eșecul din tur de pe „Municipal”, scor 3-2 și spune că își dorește revanșa la Arad.

„Am digerat greu înfrângerea din tur cu UTA, pentru că golul doi a fost dintr-un off-side mare … am fost trimis şi în tribună. Supărarea e mare întotdeauna când vezi anumite nedreptăţi. Dar noi nu tratăm meciul acesta neapărat ca pe o revanşă. Ci ca pe un joc de campionat. Dacă vom reuşi să-l câştigăm atunci vom fi bine”, a conchis Croitoru.

La startul acestei partide, FC Botoșani se află pe locul 5 cu 36 de puncte în timp ce UTA este pe locul 9 cu 29 de puncte.

Partida UTA – FC Botoșani va avea loc luni de la ora 17:30 în cadrul rundei a 24-a a Ligii 1 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.