Cu ce se ocupă Loredana Moise, a cincea soție a lui Călin Popescu Tăriceanu. Câștigă bani frumoși!

Retras din viața politică și tot mai rar prezent în spațiul public, fostul premier al României, Călin Popescu Tăriceanu, își petrece cea mai mare parte a timpului pe domeniul său de la Snagov. Fost președinte al Senatului și una dintre figurile centrale ale politicii românești din ultimele decenii, acesta a ales liniștea malului lacului în locul agitației din Capitală. Reședința sa, o casă de peste 400 de metri pătrați, devine centrul unei vieți tihnite, în care atenția se împarte între familie și pasiunile cultivate de-a lungul anilor.

În prezent, echilibrul vieții private pare să se fi instalat definitiv, odată cu cea de-a cincea căsătorie. Loredana Moise, actuala soție a lui Tăriceanu, îl însoțește într-un parcurs mai discret, dar plin de stabilitate. Diferența de vârstă de peste două decenii dintre cei doi nu a fost un obstacol, relația lor trecând testul timpului și consolidându-se în aproape un deceniu de conviețuire. În timp ce fostul premier s-a retras din viața publică, Loredana și-a construit propriul drum profesional, conturând o carieră în industria modei.

Cu ce se ocupă Loredana Moise

Activă în domeniul designului vestimentar, aceasta încearcă să își facă un nume într-o piață competitivă, unde notorietatea și originalitatea sunt esențiale. Deși veniturile salariale personale par modeste, firma prin care își desfășoară activitatea a înregistrat profituri consistente, semn că activitatea sa se transformă treptat într-o afacere solidă. Cu colecții care atrag atenția și participări la evenimente menite să-i crească vizibilitatea, Loredana construiește pas cu pas un brand ce are potențial să devină un reper în moda românească.

Biografia sentimentală a lui Tăriceanu a fost de-a lungul timpului subiect de interes pentru public. Prima sa căsnicie a avut loc în anii tinereții, cu o colegă de facultate, dar mariajul s-a încheiat rapid, după doar patru ani. A doua soție, Livia, fiica unui diplomat român de renume, a rămas cunoscută chiar și după divorț prin faptul că a păstrat numele Tăriceanu. Ulterior, Cornelia Trântescu i-a devenit parteneră în perioada de început a tranziției postrevoluționare, fiind și mama primului său fiu, Călin Jr.

Anii următori l-au adus într-o nouă căsnicie cu Ioana, cea care i-a dăruit un al doilea copil, Mihai. Totuși, nici această relație nu a rezistat. Abia alături de Loredana Moise, fostul lider politic pare să fi găsit stabilitatea mult căutată. Cei doi formează un cuplu discret, dar solid, preferând să se țină departe de viața mondenă. Familia lor a devenit completă în urmă cu câțiva ani, odată cu venirea pe lume a celui de-al treilea fiu al lui Tăriceanu.

