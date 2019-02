Cum a ajuns Dragnea să primească invitație la Dejun de rugăciune alături de Trump

Multa lume s-a intrebat cum a fost asa de brusc venita stirea cu invitatia in SUA la Dejun cu rugaciune pentru Liviu Dragnea. Mai ales ca daca s-ar fi stiut din timp, propaganda PSD ar fi lansat-o cu surle si trambiti! Cateva din dedesubturile acestei afaceri au ajuns pana la noi, susține ziuanews.ro.

De pilda, o informatie interesanta in aceste ite politice e ca deputatul BenOni Ardelean isi cauta un loc profitabil pentru viitor, deoarece pe listele PNL, din ce ne spun sursele, nu prea isi mai gaseste loc, potrivit ziuanews.ro.

In data de 15 ianuarie, acesta s-a intalnit la Timisoara la Hotelul „Spa Ice Resort” cu un anume Nicholas Sensley (care a fost cazat acolo) si au pus la punct o vizita a lui Dragnea in Statele Unite. BenOni Ardelean vede acest fapt ca o oportunitate deosebita pentru a-si dezvolta cariera sub aripa PSD, acolo unde ar putea primi o functie in partid si accesul pe listele electorale de orice natură.

Sensley (in foto sus), acum pe post de consilier politic si strateg de campanii electorale, are influenta, ca fost sef al politiei din Los Angeles, si are acces la oameni politici importanti, cu „rampa de lansare” spre Casa Alba. Nicholas Sensley i-a fost recomandat lui Ardelean, iar acesta din urmă l-a angajat ca sa ii conceapa strategia pentru candidatura sa viitoare. Sensley s-a intalnit la Guvern cu mai multi lideri penali din PSD, toate intalnire fiind aranjate de BenOni Ardelean, dupa cum ne relateaza sursele care i-au vazut impreuna.

Tot in acest context, consilierul politic american s-a intalnit cu reprezentanti ai PSD Arad. Lui Nicholas Sensley ii place la nebunie Aradul, intrucat are o „slabiciune” pentru o anume Adina Schwartz (in foto jos), o ființă drăgălasă din localitate, director de operatiuni Cross Team Solutions, dar si sefă in Fundatia Pro Prietenia.

In 16 ianuarie, a doua zi dupa intalnirea de la Timisoara, Nicholas Sensley a primit ok din partea americana de la Washington DC pentru invitarea lui Dragnea. Pe langa Dragnea, din Romania mai participă personalitati, de pildă Marian Munteanu este invitat anual la acest eveniment, după Mineriada din 1990. Si Cozmin Gusă a participat de mai multe ori. Un astfel de aranjament politic nu este unul imposibil. Sa mai spunem ca tot pe 16 ianuarie, Ardelean l-a anuntat pe Dragnea ca este invitat in SUA la festivitate.In 18 ianuarie, BenOni Ardelean a organizat alaturi de Nicholas Sensley si un alt sponsor important din SUA, o intalnire cu cateva ONGuri din Timisoara care activeaza in domeniul social, anuntand un summit international pentru luna Septembrie in Bucuresti, alaturi de membri ai Guvernului Dancila. Astfel, BenOni Ardelean arata PSD cata influenta are in Statele Unite, incercand sa isi asigure un loc in Parlament in cazul in care PNL ii va spune „pas”, fapt confirmat de cei mai multi apropiati ai deputatului miliardar.Din nefericire pentru BenOni Ardelean, pana la urma Liviu Dragnea a aflat care sunt dedesubturile acestei „invitatii” si mai ales faptul ca nu ar fi fost indicat sa apara in zona lui Trump fara ca acesta sa-l bage in seama (intrucat nu era o vizita programata), iar postura de data trecuta cand seful PSD a fost asemnuit de presa cu un chelner la dispozitia presedintelui SUA s-ar fi repetat, tot in detrimentul imaginii. Ca atare, Liviu Dragnea a declinat invitatia si a anuntat public ca nu mai merge in SUA (dupa ce initial a lansat stirea), unele informatii sustinand ca actiunea se poate interpreta si ca o capcana intinsa de BenOni Ardelean si PNL pentru a-l duce, din nou, in derizoriu in fata lui Trump.