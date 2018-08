Cum ai vrea sa arate noul telefon Samsung Galaxy?

Lansarea de noi modele de telefoane a devenit un adevarat trend in ultima vreme, mai ales daca luam in considerare faptul ca frenezia dinainte asigura un numar semnificativ de comenzi. Cu cat campania de teasing este mai bine pusa la punct, cu atat primele stocuri vor fi mai bine vandute. Acest lucru rezolva si eventualele mici probleme cu care se confrunta producatorii la primele loturi de produse.

Noile modele de telefoane sunt create, insa, pentru utilizatori, producatorii incercand sa vina cu specificatii prietenoase si functionale. Iar clientii vor mereu telefoane performante, cauta mereu promotii la telefoane si incearca sa fie mereu in pas cu tehnologia urmarind cele mai noi modele de telefoane.

Ultima stire din 2018 in materie de telefoane mobile este legata de lansarea Samsung Galaxy, cel mai nou telefon mobil Samsung. Cele mai multe zvonuri “spun” ca urmatorul model de smartphone Samsung Galaxy va fi similar Samsung Note 8 si ca se va numi cel mai probabil Samsung Note 9. Acesta se presupune a avea 6 GB RAM, urmand ca SAMSUNG S10 sa aiba 10 GB de RAM.

Evident, acestea sunt doar zvonuri, iar pe 9 August vom afla de la Samsung mai multe detalii despre data sigura a lansarii, dar si despre specificatii. Utilizatorii fideli Samsung au mari asteptari de la acest model, fapt pentru care majoritatea isi spun parerea in mediul online despre cum ar vrea sa arate.

1. Sa aiba ecran fara “top notch”

Prezenta notch-ului la telefoane reprezinta un avantaj pentru unii utilizatori, care considera ca astfel nu se mai pierde spatiu din zona utila a ecranului. Cei mai multi, insa, sunt deranjati de acest top notch pentru ca distrage atentia sau de teama ca acea zona impiedica redarea filmelor sau a jocurilor. In realitate, aceasta nu reprezinta cu adevarat o problema, filmele fiind 16:9. Primul telefon cu notch a fost Essential Phone, apoi Iphone X, Huawei P20 și P20 Pro și P20 Lite, Asus Zenfone 5z și alte câteva.

2. Sa aiba baterie de 4000 – 4500 mAh

Toata lumea isi doreste sa scape de grija incarcarii telefonului mobil. Nu de putine ori ni s-a intamplat sa ni se descrace bateria atucni cand avea cea mai mare nevoie de telefon. Din perspectiva functionalitatii, un telefon cu autonomie mare ar rezolva multe probleme la birou si, in consecinta, apreciat de catre utilizatori.

3. Sa aiba casti wireless (gen “AirPods”)

Castile wireless sunt din ce in ce mai preferate celor cu fir, sunt mai comod de utilizat si pot avea un design cel putin interesant. Problema apare, insa, la calitatea sunetului si la autonomia bateriei. Cum ar fi ca noul Galaxy sa aiba casti wireless cu autonomie de aproximativ 8 ore, sa poata fi folosite la drum lung sau in activitatea zilnica de lucru, la birou?

4. Sa aiba tastatura externa dedicata

Cu siguranta, tastatura nu va fi utilizata zilnic, dar ar fi interesant sa aiba o tastatura dedicata, ce poate fi folosita pentru activitatile de leisure din wekend sau din vacanta. Prezenta tastaturii ajuta utilizatorii sa scrie mai repede si mai comod.

5. Sa aiba ecranul ceva mai mic

Toate Note-urile sunt, de fapt, fablets. Unii utilizatori sunt incantati de ecranul mare si de faptul ca poti scrie cu stiloul cu bluetooth. Te ajuta la realizarea graficii si este perfect pentru acivitatea de birou. Cu toate acestea, in activitatile personale, pare greu de utilizat de catre femei. Daca ecranul noului “Samsung Note 9” ar fi mai mic, numarul utilizatorilor de gen

feminin ar fi mai mare.

Am putea sa gasim multe specificatii pe care utilizatorii le asteapta de la un model nou de telefon. Cel mai probabil, fiecare dintre noi il vede in mod diferit si niciodata lansarea unui telefon nu va multumi pe toata lumea. De aceea, nu ne ramane decat sa asteptam sa-l vedem si sa ne cream noi asteptari pentru urmatorul, in speranta ca va indeplini si mai multe dintre cerintele proprii.

Tu cum ai vrea sa arate noul telefon Samsung Galaxy?