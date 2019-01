Cum alegi corect rochia de ocazie?

Imediat dupa ce a primit invitatia la un eveniment cu staif, fiecare doamna sau domnisoara incepe sa se gandeasca la ce are de facut, astfel incat sa fie o aparitie fara cusur, care sa eclipseze orice alta invitata. Chiar daca au dressingul ticsit cu rochii care mai de care mai elegante, acestea parca si-au pierdut din farmec, iar cele cu exigente legat de imaginea lor pornesc in cautarea acelei rochii de ocazie desavarsite. Odata ce au trecut la fapte, isi vor da seama ca misiunea lor este mai dificila decat au anticipat.

Magazinul online Dyfashion.ro pune la dispozitia publicului feminin un scurt ghid cu ajutorul caruia impatimitele de moda vor putea alege rochia de ocazie perfecta, menita sa completeze o aparitie spectaculoasa. Astfel, exista cateva reguli de aur care trebuie bifate inainte de a lua decizia finala.

Alegerea unor materiale calitative

Cel mai adesea aspectul unei rochii si modul in care este aceasta perceputa de catre privitori sunt dictate de calitatea materialului din care este realizata. Nu trebuie neaparat sa alegi un material foarte scump, insa unul de o calitate inferioara confera rochiei un aer ieftin, kitchos, lipsit de bun gust, oricat de interesant ar fi croiul sau oricat de bine s-ar asterne pe purtatoare. Astfel, este recomandat sa te orientezi catre materiale de calitate, speciale pentru acest tip de articol, care permite pielii sa respire si in acelasi timp ofera confort.

Croiul rochiei

Este o alta regula de care sa tii cont atunci cand alegi un articol vestimentar, cu atat mai mult o rochie eleganta, pentru o ocazie speciala. Este inutil sa porti ceva actual, la moda, care insa pe tine nu te pune in valoare, ci dimpotriva, te dezavantajeaza. In aceasta ordine de idei, este esential sa alegi o rochie al carui croi iti pune in evidenta formele corpului si ascunde imperfectiunile, acolo unde este nevoie. Mai mult decat atat, rochia perfecta este cea croita pe masura ta, care nu face cute in zona taliei sau a spatelui. Cu putina atentie si rabdare, vei identifica modelul de rochie gandit pentru tipul tau de silueta.

Culoarea

Dupa ce ai descoperit materialul si croiul potrivit, in cautarea unei rochii de ocazie Dyfashion vei intampina o noua provocare – alegerea culorii. Multe femei nu stiu ce culori li se potrivesc sau care ar fi adecvate pentru evenimentul la care urmeaza sa ia parte. Desi multe dintre ele aleg sa mearga la sigur cu traditionala rochie neagra, anul acesta expertii ne incurajeaza sa indraznim mai mult si sa incercam nuante intense, vibrante sau combinatii inedite de culori.

Culoarea rochiei se alege in functie de nuanta tenului, a parului si a ochilor si desigur, in functie de personalitatea viitoarei purtatoare. Sunt femei care radiaza in negru, in timp ce altele se identifica numai cu nuantele puternice si nu ezita sa experimenteze asocieri mai putin obisnuite.

Tipul de eveniment

Desi exista rochii universale, care sunt concepute intr-un stil versatil ce poate fi integrat in mai multe contexte, este indicat sa se opteze pentru un model specific. Subscriu acestei reguli si cei de la Dyfashion.ro, care au inteles ca o rochie de nunta sau de botez este mai sofisticata decat una destinata unei petreceri de firma. Desigur, eleganta ramane elementul cheie pentru astfel de contexte, unde se impune o anumita prestanta, insa trebuie facuta distinctia intre tipurile de evenimente.

Un alt detaliu semnificativ este momentul in care va avea loc petrecerea, daca va fi pe timp de zi sau de seara. Este importanta de asemenea si amploarea evenimentului. Nu este indicata spre exemplu o rochie cu detalii pretioase la o petrecere cocktail restransa, spre deosebire de o nunta cu sute de invitati, unde ai ocazia sa porti chiar un model mai extravagant.

Bugetul alocat noii achizitii

Pentru ca nu de fiecare data costul unei rochii din magazinele fizice sau online se justifica, este indicat sa te asiguri ca exista un raport corect intre calitatea materialului, a croiului si pret. O investitie profitabila este suma de bani cheltuita pe o rochie confectionata dintr-un material inalt calitativ, cu un croi modern si potrivit pentru tine.

Dyfashion.ro este un exemplu in acest sens, oferind publicului sau calitate, diversitate de stiluri, croiuri, marimi si culori.