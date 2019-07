Cum arăta Lino Golden când avea 100 kg. “Fiul adoptiv” al lui Alex Velea, umilit de colegi din cauza obezității

În urmă cu cinci ani, Lino Golden avea o greutate de 100 de kilograme. “Adoptat” de Alex Velea și Antonia, artistul și-a schimbat complet stilul de viață împreună cu bunul său prieten, Mario Fresh. Recent, el și-a amintit de perioada copilăriei când a suferit enorm din cauza foștilor colegi sau cunoscuți care l-au umilit din cauza aspectului său și a făcut public un colaj în care sunt două fotografii: una de când avea cu mult peste greutatea normală, alta, din prezent.

Cum arăta Lino Golden când avea 100 kg

În vârstă de 21 de ani, Lino Golden cântărește 68 de kilograme… cu 32 mai puțin decât avea la 16 ani, după cum chiar el a mărturisit într-o postare făcută de curând pe o rețea de socializare. De altfel, mesajul lui a fost însoțit de colajul de mai jos, în dreptul căruia a scris mesajul: “100 kg vs 68 kg ? Stânga sau dreapta? Da, așa arătam la vârsta de 16 ani. Mi-a fost foarte greu și toți au râs de mine până am reușit?”.

Reușita carismaticului cântăreț este reprezentată de o alimentație echilibrată și multe ore de sport în sala în care se antrenează Alex Velea, Antonia, Mario Fresh, dar și alți prieteni de-ai lor.“Cum am ajuns în situația aceea? Simplu! Viața haotica pe care o duceam m-a adus acolo! Mâncam la ore târzii mult junk food și, trebuie să recunosc, nu mă interesa deloc alimentația și stilul de viață pe care îl aveam. Sigur, nu aș fi putut să duc această luptă daca nu aș fi avut susținerea lui Alex si a Antoniei. El mi-a spus că, dacă ai ambiție și voință, orice este posibil. Am mers împreună la sală și m-a învățat cum să am un stil de viață sănătos. Antonia mi-a dat sfaturi de nutriție și a fost si ea alături de mine. Este foarte important ca, ăn astfel de momente, să ai susținerea și înțelegerea prietenilor” , a declarat Lino Golden într-un interviu acordat pentru slabsaugras.ro.

Mulți dintre fanii săi cunosc detalii despre perioada în care s-a luptat cu kilogramele în plus, iar unii dintre aceștia i-au recunoscut că a fost un exemplu pentru ei. “Tu mi-ai dat motivație să slăbesc, anul trecut în iunie aveam 98 kg și, în septembrie, am ajuns la 58 kg. În 3 luni, am dat jos 40 kg”, “Felicitări!”, “Și eu eram în aceeași situație la 13 ani și la 17 ani, am 65 kg și 1.80❤? motivație 100% și muncă ❤?” sunt trei dintre comentariile strânse de postarea artistului.

Cine este Lino Golden

Lino Golden, pe numele său adevărat Radu Cârstea, s-a născut în Braşov. În prezent, el locuieşte în Bucureşti, iar la sfârşitul anului 2016 şi-a tatuat pe braţul stâng chipul lui Alex Velea, în semn de recunoştinţă pentru tot ajutorul pe care i l-a oferit. Tânărul artist se iubește în prezent cu Andra Ghinea, care este studentă la UNArte. VEdeta a îmbrăcat mai multe vedete de la noi, printre care Lora, Inna, Alina Eremia sau Alina Ceușan, reușind rapid să pornească pe calea designului vestimentar.

Artistul nu este singurul “fiu adoptiv” al iubitului Antoniei. “Fratele său vitreg” este Mario Fresh – artistul care se iubește cu fiica Andreei Esca.