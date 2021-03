Ligia Munteanu este una dintre cele mai discrete prezentatoare din România, iar CANCAN.RO a obținut imagini rare, în exclusivitate, cu vedeta. În weekend, a petrecut momente unice alături de cele mai importante ființe din viața ei: iubitul pe care încearcă să-l țină “secret” și cei doi “copii” blănoși pe care îi are.

Frumoasa ieşeancă a ieșit weekendul acesta în formulă de șase: ea, iubitul, cei doi căței din rasa Shih Tzu și un cuplu, după cum puteți vedea în colajul de mai jos, dar și în imaginile obținute în exclusivitate de CANCAN.RO. Ligia Munteanu și partenerul său de viață s-au întâlnit cu prietenii apropiați pe terasa restaurantului VacaMuuu, situat în zona Piața Floreasca din Capitală.

Și-a împărțit timpul cu ființele iubite

După ce și-au savurat băuturile comandate, celebrul cuplu a plecat spre un alt local aflat tot în zona de nord a Bucureștiului. În fotografii se observă că prezentatoarea de la Digi24 este foarte atentă cu prietenii ei necuvântători... însă, în egală măsură, pare că îi oferă timp din timpul său și bărbatului iubit. Acesta era îmbrăcat sport, însă, diva a ales o ținută casual, la care și-a pus o pălărie cu imprimeu leopard… cel mai probabil aceasta a fost creată chiar de ea în atelierul pe care îl deține!

“În 2009, eram o puștoaică plină de ambiții mari, cu vise cât China și idei atât de diversificate, încât nici eu nu mai știam sigur dacă sunt ale mele. Părinții doreau să am o meserie serioasă, eu mă vedeam actriță, mă încurcau puțin diplomele de la olimpiadele de matematică, nu se prea pupau cu anii de modelling și mai ales facultatea mult prea serioasă de economie. Am fost mereu un om al contrastelor (…). Am ales să trăiesc frumos, să iubesc, să mă las purtată de pasiune, creativitate și bucurie în tot ceea ce fac”, s-a autocaracterizat prezentatoarea pe blogul său.

Ligia Munteanu, afacere cu pălării

Înainte să se mute în București în 2011, Ligia Munteanu deținea în Iași o cafenea foarte cochetă și cu produse și arome de lux. Conștientă că nu s-ar putea ocupa de afacere așa cum își dorea din cauza distanței, ea a decis să o vândă. În anii care au urmat după venirea în Capitală, prezentatoarea a printat materiale și a croit rochii, însă, după un timp, s-a văzut nevoită să renunțe și la acest proiect de suflet…

Iar în urmă cu trei ani, prezentatoarea la de “Jurnalul Economic” și-a descoperit o altă zonă de creație: pălăriile! Astfel, în prezent, când nu se află la pupitrul știrilor de la Digi24 și nu are altceva în program, vedeta merge în atelierul cu pălării pe care îl are.

“«JOS PĂLĂRIA» s-a născut din nebunia și pasiunea celor doi îndrăgostiți care colindau lumea în concediu, dornici să se joace cu ceva frumos, special, autentic. Alături de Mihai am descoperit pălărieri celebri și am început să dezvoltăm o superbă colaborare, astfel încât astăzi avem propria noastră colecție de pălării și piesele de top ale unor branduri celebre”, a spus Ligia Munteanu pe blogul ei.

