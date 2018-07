Cum setează studiourile de videochat noi standarde pe piața muncii

În ultimii ani nu mai suntem surprinși să auzim despre activitatea celor care activează în lumea videochat-ului. Însă ce pare totuși surprinzător se referă la înaltul nivel la care se setează acestea, pentru a desfășura o muncă impecabilă. Un studiu pe piață arată că România ocupă un loc fruntaș într-un top al celor care au dezvoltat industria pe această nișă. Acum este de înțeles că efortul acesta a fost și răsplătit nu numai financiar, ci și prin recunoașterea calităților.

Luxury Studio ne oferă spre exemplu o lecție despre ambiție, perseverență și muncă răsplătită. Un astfel de studio este reușita în materie de muncă continuă și investiție de asemenea, dorința de a excela fiind dusă până la capăt. Altfel spus, încă de la angajare acest studio promite un mediu de muncă plăcut și condiții excelente. Ceea ce se și întâmplă. Aici fetele au parte de intimitate, de camere individuale unde pot munci liber și nestingherite.

Avantajele pe care acest studio le oferă sunt în măsură să atragă un public feminin tânăr și plin de ambiție. Pare greu de descris un anume tipar căci nu există unul. Se mizează mai degrabă pe frumusețea feminină exprimată în fel și chip. Dacă se spune că să fii sexy nu ține numai de aparență, de fizic, ci și de atitudine, ei bine se aplică și aici același concept.

Standardele unui studio de videochat precum Luxury

Povestea de succes începe de la principiile cu care s-au pus bazele acestei afaceri. Se dorește un înalt nivel, nu doar expunerea frumuseții feminine. Se dorește performanță, mentalități deschise și totodată, prin reușitele bifate se dorește ca acest domeniu să fie recunoscut ca atare – cu potențial și continuitate. Nu este genul acela de afacere pe care azi o inaugurezi și în scurt timp tragi cortina. Nu este acel gen de loc unde bărbații vin să se bucure de femei nud. Este fix opusul.

Pășind în studio descoperi profesionalism, lux, răsfăț și un paradis al femeilor, întocmai descris astfel pentru că echipa este alcătuită exclusiv de către femei. După cum se prezintă detaliile și pe pagina lor oficială, luxurystudio.ro, se lucrează în ture, alese conform cu modul în care fiecare model are disponibilitate. Se cunoaște însă faptul că tura de noapte este cea mai profitabilă, datorită traficului mai mare de pe platformele dedicate videochat-ului. Platforme și site-uri care nu au legătură cu România și cu publicul de aici, ci doar cu deschidere internațională.

Un alt secret și ingredient ce poate sporește șansele de reușită se reflectă și prin atenția acordată părții de instruire. Pentru că în orice domeniu există un soi de clasament, începători și amatori, cei de clasă medie și cei care excelează, se pare că nici pe nișa de videochat nu se exclud astfel de ierarhii. Iar Luxury Studio se dorește a fi de top. În acest sens recrutează personal cu potențial, fără însă a avea pretenția la experiență anterioară.

Cu ajutorul unor traineri instruiesc fetele și le ajută în mod constant, încă de la angajare să deprindă secretele acestui job și să fie mai bune, să câștige mai mult și să fie modele de videochat bine cotate. Rezultatul? Întreaga echipă se îndreaptă spre un drum al succesului, iar asta se vede în mod constant.

O recentă reușită este faptul că Luxury Studio a câștigat Best Studio of the Year în cadrul evenimentului Bucharest Summit 2018. Alte două premii au fost acordate celui mai performant model din lume – Amber Willis – model care se află în echipa LuxuryStudio de peste 5 ani de zile, şi premiul de cel mai performant studio din România. Ambele au fost acordate de către unul din cele mai prestigioase site-uri de vidochat din lume în cadrul evenimentului AW AWARDS.

Pentru nișa lor, aceste premii reprezintă ȋncununarea cu succes a eforturilor și muncii constante. Sunt premiile ce oferă o distincție celor care își revendică locul de top. Încă o dată se demonstrează că cel mai bun studio este cel care aspiră la mai mult și muncește cu o echipă bine pregătită pentru scopul propus. Nu este prima dată când astfel de premii sunt acordate studioului Luxury, ca drept dovadă că există performanță. Premii râvnite din domeniu au fost câștigate pentru a demonstra, dacă mai era nevoie de asta, că studioul Luxury este apogeul și studioul de referință pentru această nișă.

Așadar, domeniul videochat-ului în țară a ajuns la un nivel atât de extins și avansat încât există și repere de calitate; există premii și topuri ale celor care oferă realmente ceea ce poate crea un drum pentru o carieră complexă, răsplătită financiar cum nu prea reușesc alte domenii.