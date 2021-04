Un polițist din Giurgiu s-a confruntat cu o situație șocantă: a aflat că soția lui, cea care i-a fost parteneră de viață ani buni, l-ar fi „tradus” cu un controversat politician din același oraș. Și nu oricum, ci printr-un schimb de mesaje XXX pe rețelele de socializare, dar și prin întâlniri amoroase. CANCAN.RO a stat de vorbă cu omul legii, iar acesta ne-a făcut declarații exclusive.

Atunci când intervine infidelitatea într-o căsnicie este greu ca aceasta să poată merge mai departe. Soția unui polițist giurgiuvean s-ar fi cuplat, pe ascuns, cu un politician super-cunoscut din zonă și au dat frâu liber imaginației.

CANCAN.RO a intrat în posesia conversațiilor picante dintre cei doi, toate cu tentă XXX. Mai mult, femeia nu s-a dat în lături de la nimic atunci când a venit vorba de iubitul său, nici de la fotografii în care apare complet goală, nici de la vorbele care ar provoca orice bărbat la o partidă de amor.

Dezinvoltă și fără niciun fel de reținere, soția polițistului știa întotdeauna cum să-și țină iubitul „în priză”. Îmbrăcată sexy sau complet goală, femeia îl provoca în tot felul de mesaje indecente pe Facebook și părea că abia așteaptă momentul revederii. Conversațiile +18 dintre soția polițistului giurgiuvean și iubitul său, precum și fotografiile incendiare pe care i le trimitea femeia le regăsiți, în toată splendoarea, în galeria foto a articolului.

(CITEȘTE ȘI: POLIȚISTUL CARE ȘI-A AGRESAT AMANTA A PRIMIT ORDIN DE INTERDICȚIE! JUDECĂTORII DIN BUCUREȘTI ÎL CONSIDERĂ UN PERICOL)

Despre iubit vă putem spune următoarele: tot orașul Giurgiu vuiește că, până în urmă cu ceva ani, politicianul dădea ture cu mașina sa personală – un BMW seria 7 – și agăța minore și femei în toată firea. Practic, situația în care este pus acum nu i-ar fi deloc străină și nici nu pare să-l deranjeze prea mult.

Ce spune polițistul despre soția „actriță” de filme pentru adulți

Contactat de CANCAN.RO, polițistul giurgiuvean, angajat la Biroul de Arest și Reținere Preventivă, a vorbit despre infidelitatea soției sale și, în urma faptelor ei, a luat o decizie radicală: divorțul, căci nu mai este cale de întoarcere.

„Obsedatul este un politician, am băgat divorț. Ăștia ne conduc, am votat să scăpăm de penali din funcții publice și am pus alte haimanale. Este simplu, promisiuni, declarații de dragoste etc… tipic celor ce se văd în funcții publice și se cred Dumnezeu. Știe tot orașul. Nu este secret, doar soția lui nu știe, chipurile… Am băgat divorț de soție, i-am lăsat-o lui cu tot cu datorii. Este cadru didactic soția, sau așa am crezut eu până când am găsit astea (conversațiile și fotografiile indecente avute cu iubitul, n.r.)” a declarat polițistul de la IPJ Giurgiu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cine este iubitul soției polițistului din Giurgiu

Bărbatul care a abordat-o pe soția polițistului giurgiuvean este un cunoscut politician din Giurgiu, care ar mai fi avut antecedente de acest fel.

(NU RATA: UN POLIȚIST DIN BUCUREȘTI ȘI-A ”TOCAT” ÎN BĂTAIE AMANTA DIN CAUZA UNOR SMS-URI GĂSITE ÎN TELEFON! COLEGII LUI AU EMIS DEJA ORDIN DE PROTECȚIE)