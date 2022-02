Cutremur în România, marți dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

Un cutremur s-a produs pe 8 februarie 2022 în România, la ora 02:24:47 (ora locală a României), în Moldova, Vaslui, conform anunțului făcut de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

A fost vorba de un seism cu magnitudinea 2.3 grade, la adâncimea de 4 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 45 km S de Iași, 47 km NE de Bacău, 110 km V de Chișinău, 153 km N de Galați, 166 km V de Tiraspol, 172 km N de Brăila, 189 km NE de Brașov, 203 km SE de Chernivtsi, 231 km NE de Ploiești și 253 km V de Odessa.

Când vom avea un cutremur major în România

În România, de la începutul anului, au avut loc mai multe cutremure, de diferite magnitudini. Prof. Dr. Ing. Gheorghe Mărmureanu a oferit detalii despre marele seism despre care se tot vorbește că ar urma să lovească țara noastră.

“Va fi un cutremur cu o magnitudine de peste 7, cu efecte puternice, însă acest lucru depinde de o multitudine de factori și parametri, precum: ora, anotimpul, locația, epicentrul, unde îi va prinde pe oameni, la serviciu, acasă, la școală etc. De exemplu, la cutremurul din 4 martie 1977, au căzut multe clădiri. Am văzut blocuri care s-au prăbușit, deși altele care erau în proximitate, mai rău construite, nu au căzut. Prin urmare, a depins și de direcția, poziția, cutremurului. Sunt o mulțime de factori cu privire la producerea cutremurelor. Nu este o chestiune de ghicit cum se va întâmpla exact. Am scris numeroase cărți pe această temă, acolo am arătat în detaliu. De exemplu, a fost un cutremur în 1802, cel mai mare ca anvergură, dar nu a murit nimeni. S-a simțit de la Moscova până la Cairo. Este adevărat că au căzut foarte multe biserici și clădiri. Și, din aceste motive, vă spun că lucrurile sunt foarte relative”, a declarat Prof. Dr. Ing. Mărmureanu, la România TV.

