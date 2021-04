Dă savoare Paștelui cu băuturi alese

De Paste, la fel de importanta precum stabilirea meniului de sarbatoare este si alegerea bauturilor alcoolice pe care le vom servi alaturi de membrii familiei sau de prieteni.

Vinul rosu nu lipseste de la masa de Paste, la fel ca ouale inrosite si friptura de miel. Bauturile digestive ce pot fi servite inainte sau dupa ospat sunt si ele pe lista celor care organizeaza mese festive de Paste. Nu strica, insa, nici sa iesi din tipare, chiar daca de Paste este vorba despre traditii.

Alegeri inspirate pentru meniul de bauturi de Paste

Da un aer interbelic petrecerii de Paste cu whisky Peaky Blinders , ce poate fi savurat sec sau in cocktailuri, gratie notelor sale dulci si catifelate de scortisoara, stafide si banana, desavarsite de tusele sale de prajitura, nuci pecan si caramel. Aceasta bautura va atrage cu siguranta atentia fanilor serialului Peaky Blinders si va da, totodata, tonul unor discutii interesante la masa de Paste.

In general, masa de Paste este „stropita” cu vinuri rosii, seci, robuste, care sa flateze friptura de miel si sa ajute digestia dupa un rasfat cu mancaruri grele. Si totusi, un vin rose, usor acid, este si el binevenit la masa, mai ales pentru cei care nu se impaca prea bine cu vinurile rosii. Surprinde-ti invitatii cu un spumant Luc Belaire, una dintre cele mai cunoscute si apreciate marci frantuzesti, datorita buchetelor elegante, prospetimii si echilibrului aromatic al bauturilor. Acest spumant va oferi o experienta gustativa de neuitat alaturi de preparatele de pe masa de Paste si va fi cu siguranta apreciat si de femei, si de barbati.

O alegere inedita pentru masa de Paste o reprezinta vinurile Petro Vaselo. Poti opta pentru asocierea clasica a preparatelor din miel cu vinuri rosii ale acestei crame din zona Recas, insa pentru o experienta culinara cu adevarat deosebita iti recomandam Petro Vaselo Orange; obtinut din struguri din soiul Riesling Italian, acest vin are o aroma crocanta si o personalitate aparte, gratie parfumului irezistibil, ce include note de coji de portocala, tei si fructe uscate, si gustului intens, cu un echilibru perfect intre aciditate si mineralitate.

