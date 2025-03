”Dacă Putin spune, vrei România, o ia”. Începe sau nu războiul? | Dan Diaconescu Direct

Sorin Constantinescu a fost invitatul special în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Afaceristul și fostul patron OTV au vorbit despre pericolul în care România se află. Începe sau nu războiul? Emisiunea poate fi urmărită AICI.

Sorin Constantinescu, antreprenor și consultant în afaceri, a fost prezent în platoul emisiunii Dan Diaconescu Direct. Afaceristul a dezvăluit detalii despre un posibil război în România. Pe fondul tensiunilor politice din ultima perioadă din țară, tot mai mulți români se gândesc la cele mai rele scenarii și strategii din partea marilor puteri ale lumii.

Începe sau nu războiul în România?

Printre altele, antreprenorul și Dan Diasconescu au adus în discuție scenariul potrivit căruia Călin Georgescu ar putea ”vinde” țara lui Putin. Sorin Constantinescu i-a liniștit pe români și a dezvăluit că la mijloc este vorba, de fapt, despre niște jocuri politice, financiare la nivel mondial.

Dan Diaconescu: Dacă se întâlnește în aprilie cu Puțin și îi spune: ”Băi, vrei România, ia-o. Problema este asta: românii vor să afle și se întreabă dacă începe războiul, pe unde o tăiem, dacă ne iau copiii în armată?

Sorin Constantinescu: Nu începe războiul. Acum 3 zile am făcut un podcast pe canalul meu de You Yube, cu Ioana Constantin Berceanu – care este expert în politici internaționale, război – o fată foarte deșteaptă și mi-a explicat din punct de vedere tehnic faptul că nu are cum să înceapă războiul. Aici sunt niște jocuri la nivel mondial, la nivel de politică, de interese financiare, ca să mai cotizeze cu niște bănuți – la fel ca la firmele de armament – ca să mai încaseze ceva.

Ca și în pandemie atunci când s-au îmbogăți toți din industria farmaceutică, acum se îmbogățesc toți din industria de armament. De aia e și șeful serviciilor secrete germane, și Emanuel Macron (n.r președintele Franței) și Ursula von der Leyen (n.r președintele Comisiei Europene), toți vor să continue, să ne batem cu rușii că băieții ăia cotizează peste tot, sar cu banii la toți politicienii.

Dan Diaconescu: Da, dar din păcate mor oameni nevinovați.

Sorin Constantinescu: Nu îi interesează pe ăștia care sunt avizi după bani… În pandemie nu au omorât oameni? 65.000 de români au fost băgați în saci de plastic.

