Daiana, ”eleva porno” care a concediat doi preoți, decizie radicală: ”Asta-mi place să fac!” EXCLUSIV

Povestea Daianei Estera Duțu începe de pe treptele liceului. A fost sedusă, apoi abandonată de profesorului de religie. Iar de atunci, traseul tinerei de nici 18 ani a luat o cotitură surprinzătoare: a început să împartă iubirea cu vedete din showbiz, cu afaceriști, mai nou, s-a cuplat cu un fost pastor alături de care face adevărate orgii cu doritorii de senzații tari. Dincolo de activitatea blamată de mulți, Daiana își încearcă norocul și în muzică. A înregistrat deja prima piesă, o melodie a Lorei, artistă pe care o apreciază cel mai mult.

Daiana a studiat canto clasic la Colegiul de Muzica ”George Enescu”, așa că nu e de mirare că știe cu ce se mănâncă meseria de cântăreață, una pe care, de mică, a vrut s-o îmbrățișeze. Evenimentele din viața ei, începute la o vârstă fragedă, au îndepărtat-o de marea dorință, de a ajunge pe scenă, în fața a mii de admiratori. Dar mai bine mai târziu decât niciodată. Așa și-a spus Daiana și, zilele trecute, a făcut pasul. Pentru că-i place la nebunie Lora, o piesă a cunoscutei cântărețe, acum și prezentatoarea alături de Cove la ”Vorbește lumea”, a ales.

Daiana, ”eleva porno” care a concediat doi preoți, decizie radicală: ”Asta-mi place să fac!”

”Ne împotrivim” este titlul melodiei pe care Daiana a inregistrat-o și pe care o interpretează, de altfel, foarte bine. ”Lora este cântăreața mea preferată din România, îmi plac toate piesele ei. Nu știu cine le compune, dar sunt geniale. Versurile mi se potrivesc. În viitorul apropiat, o să cânt piese compuse special pentru mine de cineva. Asta-mi place să fac. Eu nu compun, doar cânt. Dacă este cineva care dorește să colaboreze cu mine, să mă contacteze, sunt deschisă și binevoitoare”, a dezvăluit Daiana, pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: VIDEO DAIANA, ELEVA „VIOLATA”: „INCA MAI AM SENTIMENTE PENTRU PROFUL DE RELIGIE”)

Tot ea a mai dezvăluit că vrea să devină și actriță, considerându-se perfectă pentru asta. De altfel, cu umor, a și spus: ”Doresc să devin și actriță, ador să joc teatru, o fac și în viața cotidiană!”

Daiana și fostul pastor sunt un cuplu de ”stăpâni”: ”Dominăm sclavii!”

Daiana Estera avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, ce viață duce după scandalul de acum 10 ani, pe când era la liceu și avea o relație intimă cu profesorul de religie. ”Am avut multe relații de atunci, am văzut multe țări, vreo 13 la număr. Am trăit cu bărbați care m-au răsfățat. M-am iubit și cu unul, și cu altul… Am fost întreținută de milionari. Unii dintre ei sunt foarte cunoscuți. Căsătoriți, cu familii… Români, străini. Eram amantă, o amantă bună, știu să mă port. Primeam cadouri, ce cadouri, vacanțe exotice, mergeam cu ei, o zi, două, o săptămână. Eram tratată ca o regină, serios, oameni civilizați”, a povestit ea.

Avea să se îndrăgostească de un taximetrist, să se mărite, să facă un copil, apoi să divorțeze. Nu după mult timp, îl întâlnea pe pastorul Daniel Banu. S-a îndrăgostit. Acum, sunt împreună, el nu mai e pastor, prestează, alături de Daiana, ”periculos”. ”Suntem cuplu de stăpâni! Dominăm sclavii! Ei, clienții, se vor sclavi. Și sunt foarte mulți, nici nu-ți închipui. Ce se întâmplă acolo…. Ce cer unii dintre ei… Nici nu-ți pot spune. Unii dintre ei vor să-i facă sex oral lui. Alții vor să urinez pe ei, mai mult chiar… ”, a mai spus Daiana Estera Duțu.