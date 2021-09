S-a rupt lanțul de iubire în apartamentul unde ”eleva porno” și iubitul ei fost pastor ”prestau” pe bani mulți, în cuplu. Cei doi ofereau servicii sexuale, și nu oricui, ci doritorilor de senzații tari, iar ”afacerea” mergea strună. Ea s-a supărat, însă. L-a acuzat pe cel care îmbrăca, înainte de a o cunoaște, straie bisericești că este un profitor. Că i-a dat un inel de logodnă de 6.000 de euro doar pentru ”a-și face intrarea” în sufletul ei. Daiana Estera Duțu rupe tăcerea, pentru CANCAN.RO.

Daiana Estera Duțu este nimeni alta decât eleva care, în urmă cu 10 ani, era sedusă și abandonată de profesorul ei de religie. Iar de atunci, viața ei s-a schimbat total! A umblat cu milionari celebri, oameni de afaceri și din showbiz. A vizitat țară după țară, a cules roadele iubirilor pe care le-a împărțit. Dar s-a așezat, oarecum, la casa ei. Lângă un fost pastor pe care îl iubea nespus de mult. A fost dragoste la prima vedere, de altfel. Daiana avea să dezvăluie, tot pentru CANCAN.RO, cum a cucerit-o definitiv și a cerut-o de soție, cu un inel de 6.000 de euro.

Daiana Estera: ”Avea 20.000 de euro, dar îi ținea pentru el!”

Nu e totul roz. ”Eleva porno” l-a părăsit pe iubitul alături de care se vedea până la sfârșitul vieții. Și-a dat seama, cel puțin așa susține, că fostul pastor profită de ea.

”El îmi cumpărase inelul de 6.000 de euro și a zis gata, nu mai contribuie cu nimic la cheltuieli, voia să trăim din sexul la cuplu. Nu am acceptat, l-am numit «pește» și cred că inelul a fost tichetul lui de intrare. Eu îi ceream să fie un bărbat normal, să lucreze el. Dar el nu știa nimic altceva în afară de pastorie. Și pastor nu mai avea cum să fie”, a declarat Daiana.

(CITEȘTE ȘI: DAIANA, ”ELEVA PORNO” CARE A CONCEDIAT DOI PREOȚI, DECIZIE RADICALĂ: ”ASTA-MI PLACE SĂ FAC!” )

Care se simțea vândută chiar de propriul logodnic. ”Mă irita faptul că el avea 20.000 de euro în cont și îi ținea acolo, iar pe mine mă presa să fac sex la cuplu pentru noi și banii mei erau banii noștri, în timp ce banii lui erau doar ai lui. Am vrut să mă duc singură, se câștigă și mai bine, dar el mi-a interzis exact din acest motiv, dacă mă duceam singură, nu mai erau numiți banii noștri. De asta voia să participe, să aibă drepturi și să se numească banii noștri”, a continuat Daiana Estera.

Daiana caută iubit milionar și cu avion privat

Așa că a decis, deși încă-l iubește, să-l dea afară din casă. Nu a fost deloc elegant…

”L-am dat afară din casă pentru că mi-a cerut inelul de logodnă înapoi, l-a numit investiție, nu am acceptat să i-l dau si l-am amenințat cu poliția, deoarece bunurile nu se returnează și, de ciudă, m-a scuipat. L-am împins să iasă din casă. De atunci am suferit, deoarece încă îl iubesc, și am nevoie să fiu singură o perioadă, după care o să accept să intru în relații romantice doar cu bărbați și potenți financiar, nu doar sexual, și care cu o mică investiție să mă agațe să îi întrețin”, a dezvăluit ”eleva porno”.

(NU RATA: O VOR DA AFARĂ DIN ŞCOALĂ! O ELEVĂ PREMIANTĂ A POZAT GOALĂ ÎN PĂDURE! IMAGINI XXX CU FOCOASA BLONDĂ)

”Zi de zi mă sună, dar nu se întoarce, pentru că oricât de mult l-aș iubi, nu pot accepta stilul de viață pe care el și-l dorește, în care eu să fiu bărbatul în casă și el e femeia”, a spus Daiana. Care are ținta ei în viață! ”Acum doresc un miliardar străin, cu avion, care să mă ceară cu inel cu diamant de 60.000 de euro, nu de 6.000 de euro, care să-i asigure o viață de bărbat întreținut. Acum mă întâlnesc și mă plimb cu prietenii mei vechi care m-au susținut financiar și emoțional și au fost acolo mereu să mă prindă de câte ori am căzut”, sunt planurile Daianei.

Cum s-a combinat cu pastorul: ”Voia sex în trei!”

S-au iubit din prima, au făcut amor de la prima întâlnire. Pastorul avea să se îndrăgostească iremediabil. Să-și piardă slujba, să-și piardă familia, una cu o soție bolnavă de cancer și cu opt copii. Prețul iubirii.

”Nu o să-ți vină să crezi cum l-am cunoscut pe pastor”, spunea Daiana. ”Pastorul a pus anunțul pe un site de ăsta… înțelegi, că vrea amantă cu sponsorizare pe termen lung. Fostul meu soț a găsit anunțul și avea el fantezia asta, în trei, și mi-a spus. Nu am fost de acord, dar mi-a dat numărul de telefon al pastorului. Am sunat, mi-a răspuns, în scurt timp a venit și m-a luat.

(AFLĂ AICI: VIDEO DAIANA, ELEVA „VIOLATA”: „ÎNCĂ MAI AM SENTIMENTE PENTRU PROFUL DE RELIGIE”)

Am mers la hotel. Am stat șase ore, jur că-i adevărat ce-ți spun… Am avut 30 de orgasme, sunt nimfomană. Ce să-ți spun de el, e zeu! Doi ani am fost împreună, dar nu locuiam împreună, ne vedeam doar pentru sex. Dar s-a aflat și… Are opt copii, soția bolnavă de cancer… L-au dat afară de la biserică. Atunci s-a mutat cu mine, cu chirie, unde stau eu. Doi ani am stat în secret, apoi, pe 15 decembrie, anul trecut, m-a cerut în căsătorie cu un inel de 6.000 de euro. La Castelul Peleș s-a întâmplat. A luat și verighete, apoi… El a băgat divorț, dar așteaptă acum să se pronunțe, pentru a ne putea căsători”, a povestit Daiana, la vremea respectivă. (Vezi AICI toată povestea).

Sursa foto: Instagram

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.