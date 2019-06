Dana Marijuana, de nerecunoscut! Și-a etalat sânii printr-un decolteu generos

Dana Marijuana, despre cea mai grea perioadă din viața ei

“M-am indragostit si eu atunci. Am vazut un tip, un baiat, mi-au venit foarte multe informatii despre el. Am simtit ceva deosebit pentru el. Nu am ajuns sa fim impreuna. Cred ca si el m-a placut. Cand eram indragostita de acest baiat, am inteles multe. Am primit multe semne de la univers. In spital a fost o lupta psihologica. Nu neg ca am folosit stupefiante. Greseala mea a fost ca am fost foarte sincera.

Numai eu stiu prin ce am trecut. Important este ca am avut Dumnezeul meu si am avut noroc ca am trecut peste. Eu cand am fost internata acolo. Am fost internata la Obregia pentru ca familia mea a crezut ca ma sinucid. Am inceput sa vb singura, in versuri, voiam sa demonstrez. Normal ca au crezut ca am luat-o razna. De asta am scris si cartea asta”, a spus Dana Marijuana conform wowbiz.ro.