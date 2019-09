Dana Rogoz, scene de amor explicit în filmul regizat de soțul ei! Imaginile fac înconjurul României

Dana Rogoz, fosta ”Abramburica”, oferă fanilor săi o surpriză cu adevărat incitantă. Este vorba despre o apariție ”fierbinte” în pelicula ”Mo”, film care este regizat chiar de soțul frumoasei vedete, Radu Dragomir.

Pelicula ”Mo” va intra în cinematografele din România începând cu data de 4 octombrie a acestui an. Nu lipsesc scenele fierbinţi în care Dana Rogoz apare alături de actorul Răzvan Vasilescu. Cei doi au avut de filmat câteva scene de sex explicit – este vorba despre o scenă de sex oral şi despre un viol -, iar acest lucru nu a fost deloc ușor. „Nu ştiu ce s-ar fi întâmplat dacă Răzvan Vasilescu nu ar fi acceptat rolul. Am filmt 13 zile la acest proiect”, a declarat Radu Dragomir, regizorul filmului şi soţul Danei Rogoz, pentru click.ro. ”Aştept demult filmul ăsta. (…) Am primit cadou scenariul de la Radu într-o formă aproape finală. Răzvan Vasilescu e un partener absolut minunat. (…) Mi-a fost profesor în Universitate, la repertoriu, dar n-am mai jucat cu el până acum”, a declarat Dana Rogoz pentru aceeași sursă.

Radu Dragomir: ”Trebuia să iasă bine şi nu ne-am gândit la altceva”

Radu Dragomir a declarat că e mult mai dificil să fii regizor decât… soțul Danei Rogoz, cu atât mai mult atunci când vine vorba despre o scenă de sex explicit în care apare chiar soția celui care regizează scena.

„E mai greu să fii regizor decât să fii soţul Danei. (…) Scena aia de sex a fost foarte dificil de făcut pentru că era o miză imensă pentru film, în primul rând, şi toată lumea s-a concentrat pe ea. A mers bine, toţi aveam acelaşi interes, trebuia să iasă bine şi nu ne-am gândit la altceva”, a mai spus regizorul Radu Dragomir.